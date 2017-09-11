Количество POS-терминалов, установленных Бинбанком в торговых точках, к сентябрю 2017 года достигло 25 тыс. активных устройств. При этом среднемесячный оборот сети вырос до 10 млрд рублей.

В течение трёх ближайших лет Бинбанк планирует в пять раз увеличить сеть POS-терминалов, тем самым заметно усилив свои позиции на рынке эквайринга. Таким образом, в 2020 году эквайринговая сеть Бинбанка превысит 120 тыс. устройств по всей стране.

Сегодня банк предоставляет услуги торгового эквайринга как крупным предприятиям, так и малому бизнесу. Для представителей малого и среднего бизнеса в Бинбанке предусмотрены специальные условия, включающие упрощенную процедуру заключения договора. Уже через 7 дней после подачи онлайн-заявки предприятие сможет принимать к оплате банковские карты семи платёжных систем, включая Visa, Mastercard, «Мир» и China UnionPay.

POS-терминал для приема карт Бинбанк предоставляет бесплатно. При этом клиент может купить его самостоятельно и получить льготный тариф от банка на обслуживание. Оборудование можно приобрести в рассрочку на 4 месяца.

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