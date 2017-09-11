На заседании комиссии под председательством начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимира Локтюшова были подведены итоги деятельности предприятий химической отрасли Барнаула.

На сегодня большинство предприятий химической отрасли Барнаула работают в стабильном режиме. К такому выводу пришли власти Алтайского края в ходе заседания по итогам деятельности производств. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, положительные итоги работы в первом полугодии показали Михайловский завод химических реактивов (объем производства составил 150,9% к первому полугодию 2016 года), «РТИ Барнаул» (202%), Барнаульский завод резинотехнических изделий (150%), «ЯШЗ Авиа» (157%), «Ренессанс Косметик» (120,6%). В особенности был отмечен инвестиционный проект Алтайского шинного комбината стоимостью 1,2 млрд рублей. Эти средства были направлены на перевооружение шинного производства.

«Проект завершен, линии по выпуску новых моделей шин введены в эксплуатацию, специалисты готовят документацию для ввода новой газовой котельной. До конца года на комбинате планируют запустить в производство более 20 новых типоразмеров шин», — уточнили в пресс-службе.

Расширение производства происходит и на Барнаульском заводе асбестовых технических изделий, где сейчас завершается ремонт. Руководство планирует разместить в отремонтированных цехах новое безасбестовое производство.

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