Цыденов и Жвачкин подтвердили свое губернаторство на выборах

И.о. главы Бурятии Алексей Цыденов и и.о. губернатора Томской области Сергей Жвачкин с большим отрывом стали победителями на выборах 10 сентября.

Алексей Цыденов получил 87,46% голосов на выборах главы Бурятии. Эту цифру озвучили в информационном центре ЦИК РФ по итогам обработки 98% бюллетеней. Втрое место у кандидатата «Коммунистов России» Батодалая Багдаева, но это всего 5,15%. Напомним, что кандидат КПРФ не участвовал в этих выборах по причине отказа в регистрации.

Сергей Жвачкин на выборах губернатора Томской области набрал 60,58% голосов. Об этом избирательная комиссия региона сообщила после обработки всех протоколов. На второй строчке кандидат ЛДПР, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ Алексей Диденко (19,38%), а на третьем — депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Наталья Барышникова (11,58%).

Оба победивших кандидата представляют «Единую Россию».

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