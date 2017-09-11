На выборах в 14 округе Новосибирска победил единоросс Игорь Атякшев

Опубликованы результаты довыборов в Совет депутатов города Новосибирска по избирательному округу №14.

Избирательная комиссия опубликовала результаты довыборов в 14 округе города Новосибирска. Среди признанных действительными 2832 бюллетеней голоса распределились следующим образом:

Игорь Атякшев (Единая Россия) – 1772;

Дмитрий Коликин (КПРФ) – 347;

Алексей Кабанов (Партия Великое Отечество) – 314;

Дмитрий Голованев (ЛДПР) – 165;

Александр Вандакуров (Справедливая Россия) – 113;

Наталья Дмитриева (самовыдвиженец) – 92;

Дарья Минякова (самовыдвиженец) – 29.

«Выборы состоялись, была честная открытая борьба. Основное внимание было приковано к голосованию на округе № 21: кандидат провел достойную предвыборную кампанию. «Единая Россия» показала очень хорошие результаты по выборам в Новосибирской области: жители выбирали депутатов в Совет депутатов города Карасук, а также депутатов в Советы депутатов Баганского, Болотнинского, Искитимского, Чистоозерного, Черепановского и Куйбышевского районов, а также в Совет депутатов Леснополянского сельсовета Коченевского района. Практически везде по предварительным данным победили представители Партии «Единая Россия», а в городе Карасуке зафиксирован рекорд – из 18 мандатов в Горсовет победили все 18 кандидатов от «Единой России». Также, по предварительным данным, наш кандидат в Совет депутатов в Новосибирске на дополнительных выборах по округу №14 одержал уверенную победу. Мы довольны результатами. Теперь вся основная работа сосредоточится на грядущих выборах Президента», – прокомментировал итоги выборов секретарь новосибирского отделения Партии «Единая Россия» Валерий Ильенко (цитируется по сайту партии).

Подробнее о ходе выборов в Новосибирской области читайте в расширенном материале «КС».

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