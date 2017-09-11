Сергей Жвачкин останется губернатором Томской области

Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Томской области, действующий и.о. главы региона Сергей Жвачкин, который представляет партию «Единая Россия», лидирует на выборах с большим отрывом.

На данный момент обработаны не все протоколы. Однако, из уже опубликованных данных видно, что Сергей Жвачкин набирает порядка 56% голосов.

На втором месте кандидат ЛДПР Алексей Диденко с 22% голосов. Третья пока Наталья Барышникова (КПРФ). За нее проголосовало 12% избирателей. Меньше всех голосов пока набрал Александр Ростовцев из «Справедливой России» (7,5%).

Окончательные данные по явке еще не опубликованы, однако по предварительным данным она составила порядка 25%.

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