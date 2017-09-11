Алексей Цыденов побеждает на выборах главы Бурятии

Права на бренд останутся у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, а «Traveler’s Coffee Новосибирск» будет вынуждена сменить бренд или работать с ним на условиях правообладателя (72%, голосов: 95)

В конце концов сеть прекратит свое существование в том виде, в котором она есть сейчас, поскольку корпоративный конфликт наносит разрушительное воздействие (12%, голосов: 16)

Права на бренд в конце концов перейдут третьим лицам, равноудаленным от сторон конфликта и не имеющим отношения ни к новосибирской, ни к московской Traveler’s Coffee (5%, голосов: 7)

Затрудняюсь предположить дальнейшее развитие событий, не владею ситуацией (5%, голосов: 7)

Возвращение Кристофера Тара-Брауна на пост главы «Traveler’s Coffee Новосибирск», если оно состоится, поможет устранить все существующие противоречия и консолидировать сеть вокруг ее основателя (3%, голосов: 4)