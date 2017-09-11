Алексей Цыденов побеждает на выборах главы Бурятии

 
 
Алексей Цыденов
Алексей Цыденов. Фото: egov-buryatia.ru

По итогам обработки 10% избирательных бюллетеней, на выборах главы республики Бурятия лидирует действующий и.о. руководителя региона Алексей Цыденов.

Напомним, что Алексей Цыденов представляет партию «Единая Россия». По итогам обработки 10% бюллетеней он набрал 87,53% голосов.

Его соперник от партии «Коммунисты России» Батодалай Багдаев получил 5,09% голосов, а Сергей Дорош от ЛДПР — 4,46%.

Окончательная явка без учета данных одного района в республике составила 42,02%.

Напомним, что эти выборы — первые прямые выборы главы региона в республике Бурятия с 2002 года.

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