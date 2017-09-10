Сергея Клестова поздравляют с победой на довыборах в заксобрание НСО

По предварительным данным, опубликованным на сайте новосибирского облизбиркома, на 21 округе законодательного собрания Новосибирской области уверенно лидирует Сергей Клестов.

На данный момент избирательная комиссия обработала около 1,5 тыс бюллетеней (общее число более 11 тыс). Из них 660 голосов — у Сергея Клестова (КПРФ). 467 — у Александра Бойко (Единая Россия), 293 — у Константина Антонова (Родина), 46 у Ильи Кононыхина и 50 у Надежды Ланцовой.

При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже поздравил своего советника с победой. «Поздравляю моего товарища и советника Сергея Александровича Клестова с уверенной победой на выборах в Законодательное Собрание области!» — написал глава города на своей странице в facebook.com.

Напомним, что альтернативные системы подсчета голосов также подтвеврждают лидерство Сергея Клестова.

Подробнее о ходе выборов в Новосибирской области читайте в расширенном материале «КС».

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