В новосибирском элитном жилом комплексе MilkHouse откроется коворкинг

Как стало известно «КС», в Новосибирске осенью запускается коворкинг Bureau. Рабочее пространство будет располагаться на втором этаже нового ЖК MilkHouse. Основателем проекта являются Илья Кашковский, ранее занимавший позицию менеджера по работе с клиентами банка «Точка».

Новый коворкинг получит название «Бюро» и будет располагаться на втором этаже элитного ЖК MilkHouse в тихом центре Новосибирска. Площадь коворкинга составит 221 кв м. В «Бюро» максимум 30 рабочих мест, а также два формата переговорных комнат: большая до 20 человек и приватная до 4. Кроме того, резидентам будет доступна lounge-зона для отдыха.

«Рынок удаленной работы сильно вырос за последнее время. Также появляется большое количество бизнесменов – предпринимателей, которые не привязаны к конкретному офису и работают там, где им удобно (рабочие пространства, кафе и т.д), вместо аренды собственных площадей и связанных с ними неудобств. Это формирующийся рынок, по крайней мере, в Сибири. Люди только начинают осознавать плюсы такого рабочего пространства. Здесь еще нет ни сетевых, ни уникальных (известных в широких кругах) коворкингов, что говорит о потенциале», — поясняет PR-менеджер проекта Алена Тин. По ее словам, «Бюро» — это инвестиционный проект. Объем инвестиций в запуск проекта не называется.

Стоит отметить, что ранее в Новосибирске уже работали различные коворкинги, в том числе «Новосибирский коворкинг центр» Олеси Черкасовой, «Профсоюз» Ирины Ластовки, «Рабочее место» Василия Новикова, однако все они в итоге были закрыты. Среди действующих коворкингов первой волны по-прежнему работают «Лифт», располагающийся в ТРЦ «Сибирский Молл», а также коворкинг «Облако» в технопарке Академгородка. Также в этом году был торжественно открыт коворкинг Business Lab Павла Георгиева, а в начале сентября было объявлено о запуске в Академпарке коворкинга «Точка кипения» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Команду коворкинга «Бюро» не смущает опыт предшественников. «Выжившие» коворкинги своими конкурентами в компании также не считают, отмечая, что в большей степени нацелены на аудиторию, которая еще не пользовалась коворкингами по разным причинам. «Мы вложили много сил и труда в разработку этого проекта: от планировки до современных технологий автоматизации. Мы работаем с заказной мебелью, настраиваем систему контроля доступа, климат контроль, прорабатываем внутреннее интерактивное оснащение для работы в переговорках», — поясняет Алена Тин, добавляя, что основная идея — дать резидентам сосредоточиться на своих делах. «Именно поэтому мы вкладываем многое, чтобы резидентам было комфортно», — поясняет Алена Тин.

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