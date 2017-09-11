В рамках своей рабочей поездки в Пермь президент России Владимир Путин посетил «ЭР-Телеком Холдинг» и встретился с президентом компании Андреем Кузяевым. Напомним, что в начале года «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел крупнейшего новосибирского интернет-провайдера — компанию «Новотелеком», а также местную компанию «Крафтсвязь». Кроме того, оператор получил одобрение ФАС на покупку трех томских операторов связи и нескольких иркутских интернет-провайдеров.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин принял участие в круглом столе «Цифровая экономика». Президент оценил усилия, предпринимаемые пермскими компаниями с точки зрения промышленности.

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека

«Пермь, в общем-то, всегда была и остаётся, конечно, прежде всего, крупнейшим промышленным центром: здесь и ТЭК, и машиностроение, и металлургическая промышленность, причём и чёрная металлургия, и цветная, обработка, — отметил Владимир Путин. — Конечно, двигать эту сферу, быть локомотивами этого движения могут крупные компании, такие как здесь, у Андрея Равелевича (Кузяева), «ЭР-Телеком»: она стала второй в стране по количеству клиентов среди интернет-провайдеров и среди операторов телевизионной кабельной сети, просто здорово».

В свою очередь президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что в «ЭР-Телеком» было вложено свыше 60 миллиардов рублей. «Когда мы десять лет назад начали строить первые оптические сети в масштабах страны, очень много было скептиков. Все говорили, что 100 Мбит в секунду потребуется не раньше, чем через 20 лет, нет таких программ, нет таких сервисов. Мало того, нам предрекали банкротство, печальный конец. Прошло десять лет. Как Вы заметили, мы стали крупнейшим телеком-оператором в России («ЭР-Телеком» занимает 2-ое место в России по количеству абонентов, уступая «Ростелекому» — «КС»). Но за эти десять лет произошли существенные изменения рынка. Если мы в среднем каждый год росли на 20–30%, то сейчас рынок растет на 2–3%», — отметил Андрей Кузяев, но тут же поспешил отметить, что это не кризис. «Просто расти больше некуда. В тех городах, где мы работаем, уровень проникновения широкополосного доступа уже приближается к 90%. То есть всем, кому нужен был интернет, мы уже его дали», — отметил Андрей Кузяев и перешел к амбициозному проекту «Интернет вещей».

«Сегодня мы приняли решение взять на себя риск, и мы верим, что российская экономика, российские предприниматели родят вот эти тысячи новых продуктов. И когда они родятся, нужно, чтобы уже инфраструктура интернета вещей была готова. Именно поэтому мы, наша компания в очередной раз на свой страх и риск, опираясь на собственные ресурсы в первую очередь, хотим построить в 50 крупнейших городах России инфраструктуру в виде сети интернета вещей», — отметил Андрей Кузяев. Предполагается, что среди 50 городов будут также и города Сибири, в частности Новосибирск.

Владимир Путин позитивно оценил идею популяризации интернета вещей, отметив, что наибольшую важность имеет промышленный интернет вещей. «Вот это, действительно, чрезвычайно важно. Это не просто интернет вещей в промышленности, это создание вообще новой промышленности, абсолютно новой», — отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация экономики нужна всем и отметил, что власти постараются оказывать помощь подобным инициативам на федеральном уровне.

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