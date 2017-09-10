Закончилось голосование на довыборах в законодательное собрание НСО и городской совет Новосибирска. Корреспондент «КС» оперативно опросил участников выборов и независимых экспертов. Главные темы дня: низкая явка и вероятная победа Сергея Клестова в допвыборах в заксобрание на 21-ом округе.

По последним данным избирательной комиссии Новосибирской области в выборах 10 сентября приняло участие 18 416 избирателей. На довыборах в законодательное собрание явка составила 13,11 %, а в совет депутатов – 7,94 %.

Политолог Владимир Леонтьев считает, что у низкой явки несколько причин. Во-первых, по его мнению, в последние годы в стране упало доверие к институту выборов. «Депутатский корпус, к сожалению, не всегда выполняет свои обязанности, и это сказывается на избирателе», — поясняет он. Во-вторых, эксперт уверен, что избирательные комиссии всех уровней должны были лучше проинформировать население о предстоящем голосовании. «Это должно быть общее дело — не только каждой команды, но и избиркомов», — отметил он. Кроме того, по словам политолога, команды кандидатов сработали не достаточно хорошо, что также отразилось на количестве проголосовавших. «Если бы команды поработали, то несмотря на общий настрой по стране, можно было бы добиться более высокой явки. Но, к сожалению, толком ни одна команда не поработала. Я видел как велась агитация. Агитаторы сидят, ждут пока люди к ним подойдут, или стоят, хоть даже и под дождем, но молча — как оловянные солдатики: выстоял свое время и все. Как таковой качественной агитации среди избирателей не было», — рассказал Владимир Леонтьев.

Кандидат от партии КПРФ на 21-ом округе Сергей Клестов также считает явку низкой, но, по его мнению, прежде всего это связано с тем, что выборы были не массовыми, а локальными. «Информированность населения меньше, ведь только кандидаты работали», — пояснил он корреспонденту «КС». Также, по мнению Сергея Клестова, сентябрь — это не самый удачный месяц для голосования. «Кто в отпусках, кто на дачах сидит — не удобное время. Уже обговаривают, чтобы на октябрь выборы перенести», — прокомментировал он.

К этому мнению присоединяется и Владимир Леонтьев. «Надо переносить выборы, — говорит он. — И на Московском уровне об этом уже говорили. Людей поставили в такие условия, что низкой явке удивляться не приходится». А руководитель партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслав Илюхин высказался еще более категорично. «Наша власть делает все, чтобы явка была самая низкая. И это ей успешно удается», — сказал он «КС».

Кандидат от «Единой России» на 21-ом округе Александр Бойко сообщил, что на его округ пришло почти восемь тысяч человек, и это «хорошо». При этом он отметил, что эти выборы для него — первые, и он не имеет необходимой статистики, чтобы делать какие-то выводы по качеству явки. Также существует информация, что итоговые 14% явки даже превысили прогнозы некоторых участников выборов — 8-9%.

Что касается прогнозов по результатам, то, по мнению Владимира Леонтьева, на 21 округе больше всего шансов у Сергея Клестова. «Округ железнодорожного района всегда был более коммунистическим. Но даже не в этом дело. У КПРФ команда сработала лучше. У Александра Бойко тоже шансы есть, но их меньше. И это не потому, что Клестов был с Локтем, а Бойко — с флагом «Единой России». Просто у Клестова команда сработала лучше, и на округе их было видно», — прокомментировал свои прогнозы политолог. При этом, по его словам, команда «Родины», продвигавшая Константина Антонова, сработала грязно, заклеив своими листовками материалы Сергея Клестова. «Это только отталкивает людей. Было сделано очень грубо. Оказали своему кандидату медвежью услугу», — сказал Владимир Леонтьев. А «Единой России», по мнению эксперта, стоило бы перейти от «гигантомании», то есть больших баннеров и подобной масштабной рекламы, к качественной работе «во дворах». «Люди от этих выборов ждут помощи в социальном секторе. И во время кампании можно, ничего не нарушая, решать эти проблемы, хотя бы начиная сбором наказов и последующим их исполнением, пусть частичным», — пояснил он.

Прогноз Владимира Леонтьева пока подтверждается и результатами альтернативной системы подсчета голосов. Кандидаты же в разговоре с корреспондентом «КС» прогнозы по результатам выборов сделать отказались. «Я не могу ничего прокомментировать пока, потому что у меня нет цифр, будут цифры, будет полностью расклад, тогда я прокомментирую», — сказал Александр Бойко.

По данным облизбиркома, за прошедший день поступило 11 жалоб на ход выборов, из них полностью удовлетворено 4 и еще 3 — частично. По словам Александра Бойко, нарушения, обнаруженные «Единой Россией» в основном незначительные. Вячеслав Илюхин отметил, что были и серьезные случаи. «Мы их зафиксировали. В зависимости от результатов выборов и характера нарушений будет понятно, сможем ли мы что-то «отвоевать» и будем ли подавать жалобы. Посмотрим, пока еще рано говорить, пока результатов нет», — сказал он. КПРФ же отметила нарушения, связанные с незаконным размещением агитации партий «Единая Россия» и «Родина» на ряде участков.

В ближайшее время избирательная комиссия опубликует предварительные результаты голосования. Следите за новостями на сайте «Континента Сибирь».

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