По данным КПРФ, на довыборах в заксобрание НСО побеждает Сергей Клестов

На сайте Новосибирского обкома КПРФ приводятся данные альтернативной системы подсчета голосов. Судя по предварительному подсчету, на округе Законодательного собрания №21 пока побеждает кандидат коммунистов Сергей Клестов.

«По поступающим в обком КПРФ и в Альтернативную систему подсчета голосов первым результатам голосования, кандидат от КПРФ Сергей Клестов уверенно лидирует в избирательной гонке», — сообщается на сайте партии.

Данные по УИКам на данный момент выглядят следующим образом:

УИК №1537: Клестов – 173, Бойко – 80, Антонов – 16

Уик №1546: Клестов – 99, Бойко – 88, Антонов – 49

Уик №1536: Клестов – 67, Бойко – 31, Антонов – 25

УИК №1539: Клестов – 34, Бойко – 24, Антонов — 6

УИК №1538: Клестов — 48, Бойко — 55, Антонов –11

УИК №1507: Клестов — 148, Бойко — 63, Антонов — 89

УИК №1547: Клестов — 119, Бойко — 114, Антонов — 54

УИК №1503: Клестов — 205, Бойко — 79, Антонов — 67

УИК №1548: Клестов — 117, Бойко — 78, Антонов — 32

Напомним, что по округу также баллотировались владелец холдинга «Трансервис» Александр Бойко и руководитель новосибирского филиала фонда развития гражданского общества Константин Антонов. Явка составила около 14%.

«КС» следит за развитием событий.

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