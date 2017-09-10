Во всех регионах Сибири явка на выборах составила менее 40%

В единый день голосования 10 сентября в ряде регионов Сибири проходят выборы разного уровня. Самую высокую явку продемонстрировали жители Бурятии, а самую низкую — Новосибирской области.



Так, на выборах главы республики Бурятия явка на 18:00 составила 35,05% (об этом сообщает ИА байкальского региона «Телеинформ»). На указанный час в республике проголосовало чуть более 250 тыс человек. Нарушений в ходе выборов пока не выявлено.

Напомним, что кандидатами на главный пост в республике стали и.о главы региона Алексей Цыденов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Юрия Волкова Сергей Дорош (ЛДПР) и генеральный директор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев (КПРФ). Кстати, предыдущему кандидату КПРФ Вячеславу Мархаеву избирком отказал в регистрации.

Что касается Томской области, где также проходят выборы губернатора, то тут явка ниже — на 18:00 она составила 22,5% (по данным ИА ТАСС). Серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было. Эксперты считают, что на уровень явки могла повлиять плохая погода.

Как ранее писал «КС», кандидатами на пост губернатора Томской области были выдвинуты врио главы региона Сергей Жвачкин («Единая Россия»), депутат парламента области Наталья Барышникова (КПРФ), депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев («Справедливая Россия»).

В других регионах Сибири проходят муниципальные выборы и довыборы в законодательные ограны власти. Так, в Алтайском крае проходят голосования за депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. Там на 18:00 по местному времени проголосовали 22,19% избирателей. В Забайкальском крае проходит 88 муниципальных кампаний, и там на тот же час участки посетило только 18,5% жителей. В Иркутской области также выбирают глав городов и поселений. Там выборы посетило 28,8% избирателей. А в Новосибирской области на избирательные участки пришло всего 13,2% голосующих.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter