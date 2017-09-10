По состоянию на 18 часов на избирательные участки Новосибирской области пришло 13,2% избирателей, на довыборах в Заксобрание по 21 округу проголосовало 11,62%, по 14 округу в Совет депутатов — 6,86%.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила на пресс-конференции о том, что явка на выборы в Новосибирской области составила 13,12 %, на избирательные участки 21 округа пришли 11,62% избирателей, в 14 округе явка составила 6,86%.

Общее количество избирателей 21 округа, по словам Ольги Благо, уточнялось в процессе подготовки выборов и составил 57141 человек. К вечеру воскресенья своим правом голоса воспользовалось 6737 человек.

Как сообщила председатель облизбиркома, обстановка на избирательных участках спокойная, подозрения о подкупе избирателей и «каруселях» не подтверждаются, нарушения единичны и связаны с фактами незаконной агитации на избирательных участках.

Избирательные участки закрываются в 20:00.

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