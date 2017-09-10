По состоянию на 12:00 10 сентября на избирательные участки Новосибирской области пришло чуть более 5% избирателей.

На состоявшейся 10 сентября пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала о ситуации на избирательных участках области в единый день голосования.

По состоянию на 12 часов дня явка избирателей по Новосибирской области составила 5,18% (6532 человека), на избирательные участки 21 округа пришло 3,64 % жителей (2081 человек). Напомним, что в выборах по этому округу участвуют советник мэра Новосибирска Сергей Клестов, бизнесмен, владелец холдинга «Трансервис» Александр Бойко и руководитель новосибирского филиала фонда развития гражданского общества Константин Антонов.

«Мы прекрасно понимаем, что это дополнительные выборы, на которых очень сложно обеспечить активное участие избирателей. Я очень надеюсь, что за оставшееся время та работа, которая проводилась кандидатами, привлечет избирателей, и их количество будет больше», – добавила Ольга Благо.

По словам спикера, досрочно по 21 округу проголосовали 251 человек: «никаких сомнений в том, что досрочное голосование прошло совершенно законно, у нас нет».

Председатель облизбиркома также отметила, что, несмотря на низкую явку, на избирательных участках 21 округа работают более 250 представителей от различных участников избирательного процесса – членов комиссий, наблюдателей от кандидатов и партий, журналистов.

С утра в избирательные комиссии поступило 8 жалоб. «В помещении одного избирательного участка были обнаружены агитационные материалы – нарушение было устранено. Есть несколько обращений, связанных с подозрениями о возможном подкупе и подвозе избирателей. Информация о таких подозрениях незамедлительно направляется в правоохранительные органы, которые проводят проверку. На текущий момент ни один из фактов не подтвердился» – сообщила Ольга Благо.

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