В мэрии Новосибирска обсуждаются планы ликвидации районных отделов образования. Если они будут реализованы, то вся работа со школами будет полностью переключена на профильный департамент администрации города. Представители образовательной сферы в недоумении, ведь сложившаяся система работала много лет. В качестве цели для оправдания реформы называется экономия бюджетных средств. Ряд наблюдателей в то же время уверен, что на самом деле идет подготовка к очередной избирательной кампании, в ходе которой действующий мэр должен максимально контролировать город. Какая точка зрения наиболее убедительна, выяснял «Континент Сибирь».

Идея упразднить районные отделы образования в городе Новосибирске обсуждается в педагогическом сообществе еще с прошедшей весны. Эта тема поднималась и на заседании постоянной комиссии городского совета депутатов по образованию, и на городской педагогической конференции в августе. Но осенью обсуждение активизировалось. Как рассказали «Континенту Сибирь» представители системы образования, официального проекта реформы пока никто не видел.

Интересно, что инициатива о расформировании районных отделов образования в Новосибирске начала обсуждаться вскоре после того, как на федеральном уровне было сделано другое предложение. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева запустила пилотный проект о передаче всей системы образования на уровень субъектов федерации. Новосибирская область в число экспериментальных регионов пока не попала, однако, участники процесса полагают, что избежать реформы не получится. При этом эксперты считают, что процессы упразднения районо и передачи системы на уровень области могут наложиться друг на друга во времени, что приведет к еще большему усложнению организационных вопросов.

«Политически момент для этого сейчас не очень удачный, — говорит член Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Надежда Вавилина, — Если сейчас самый большой муниципалитет в России, где районы иногда значительно больше многих муниципальных образований, вдруг заявит, что ему территориальное управление образованием ни к чему, это будет играть как раз на идею регионализации управления системой. Таким образом мы только сформируем базу для этого, при том, что даже наш губернатор — против». Кстати, предложение о передаче образования на уровень субъекта будет обсуждаться на заседании Общественного совета при минобрнауки НСО в середине сентября.

Решения мэрии Новосибирска повысить уровень управления в системе образования могут спровоцировать и ускорить дальнейшую передачу полномочий в область, опасаются в педагогическом сообществе, в то время, как Владимир Городецкий и его заместитель Александр Титков заявляли о нецелесообразности поспешного вхождения региона в пилотную программу. Ближайшей же целью руководства города, по мнению искушенных наблюдателей, является стремление сосредоточить рычаги влияния на школы в своих руках в преддверии ближайших избирательных кампаний. Переукомплектовать районо своими кадрами и добиться от них лояльности намного труднее, чем сделать то же самое в рамках одного из подразделений мэрии. Но в итоге городская система школ может достаться областному минобрнауки, которое в отсутствие районного звена столкнется с почти неразрешимыми задачами управления школами напрямую. Разрушенную структуру районо придется в сжатые сроки восстанавливать заново.

Опрошенные «Континентом Сибирь» представители деловой и политической среды и педагогического сообщества призывают воздержаться от поспешных решений, формулируя аргументацию следующим образом: «Зачем чинить то, что не сломалось?» Например, председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев говорит, что неправильно пытаться реформировать систему, которая складывалась десятилетиями, а главное — эффективно работает. «У нас в городе 213 школ, 246 детских садов и 50 учреждений дополнительного образования. И, на мой взгляд, замыкать директоров на один единственный департамент — это стратегическая ошибка, — пояснил он свою точку зрения корреспонденту «КС». — Я считаю, мы здесь больше потеряем, чем приобретем». Председатель горсовета также допустил существование предвыборного подтекста у идеи упразднения районо. Школы и детские сады — это большое количество людей, коллективы сотрудников и, безусловно, родителей, влияние на которые может иметь определенные перспективы, напоминает Асанцев. «Не исключаю, что здесь вполне могут быть и какие-то политические посылы», — сказал он.

Размеры Новосибирска, количество и разнообразие школ города — еще один повод задуматься над актуальностью предложенных изменений. Директор лицея № 159, председатель регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Татьяна Горбачева, как непосредственный участник системы, считает, что подобные вопросы требуют более детальной проработки и взвешенности. «Такое решение не может быть скоропалительным, — говорит она. — Ведь далеко не всегда укрупнение ведет к усилению управления». По ее мнению, может случиться так, что при реализации реформы ряд школ уйдет из поля постоянного пристального внимания управляющих структур. В Новосибирске много разных школ, и сейчас специфику каждой из них хорошо знают в районных отделах. «Есть статусные, громкие и известные школы, лицеи, гимназии, которые идут своей хорошей красивой профессиональной дорогой. И, может быть, отделы образования не являются для них каждодневным обязательным элементом, — пояснила Татьяна Горбачева, — Но есть масса школ, которые нуждаются и в консультации, и в поддержке, и может быть даже в управленческой коррекции. Все это важно и нужно». «В Новосибирске каждый район — сам по себе как целый город. И специалистам в районных отделах образования точно хватает работы», — присоединяется к этой точке зрения Дмитрий Асанцев.

При обсуждении темы реорганизации системы управления образованием в городе некоторые собеседники «КС» сослались на президента России Владимира Путина, который в своем послании федеральному собранию еще в 2014 году говорил: «Местная власть должна быть устроена так, чтобы граждане могли дотянуться до нее рукой» (цитируется по сайту kremlin.ru), и в дальнейшем неоднократно повторял мысль о том, что органы исполнительной власти должны быть непосредственно приближены к решению вопросов по территориальному принципу.

А это как раз та работа, которую ведут на местах районо, напрямую общаясь как с родителями в месте их проживания, так и с самими школами, сохраняя индивидуальный подход к каждой организации. «Образование — это та самая сфера деятельности, которая больше других живет в местном сообществе, — поясняет Надежда Вавилина. — Простой пример: кто будет заниматься сбором информации о первоклассниках? Мы привыкли, что родители сами подают заявления, но в итоге получается, что в одни школы — 10 человек на место, а в других и один класс не можем набрать. И такие вопросы будут на уровне мэрии города решатся? Или все-таки это задача территориального органа, который ближе непосредственно к жителям района?» По мнению Надежды Вавилиной, если система образования начнет отходить от территориального принципа, это отдалит ее от местного сообщества. И жителям города станет тяжелее взаимодействовать с образовательными структурами, а значит предложенная модель менее эффективна, чем та, которая действует сегодня.

Председатель Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина обозначила еще одну проблему. «Не стоит забывать: социальное партнерство сейчас устроено так, что районные управления образования, как социальные партнеры, взаимодействуют с районными профсоюзными организациями. И здесь важно, что благодаря такому взаимодействию оперативно решаются многие важные вопросы, что уменьшает социальную напряженность в образовательных организациях. Действующая система эффективна с точки зрения защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников отрасли», — рассказала она. По ее словам, на совещании с председателями районных организаций профсоюза работников народного образования было решено от лица областной организации направить письмо мэру города Новосибирска с просьбой сохранить районные отделы образования. Документ уже передан адресату.

Когда материал уже был готов к публикации, редакция «КС» получила ответ на запрос, на каком этапе находится реализация «районной инициативы» мэрии Новосибирска. Заместитель мэра Валерий Шварцкопп сообщил, что «никаких реорганизаций и укрупнений в сфере образования не планируется».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter