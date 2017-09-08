Государство поможет запустить бизнес начинающим предпринимателям Новосибирска

 
 
Фото со страницы "Ты - предприниматель| Новосибирская область"

В Новосибирске объявлен набор на бесплатное обучение для предпринимателей MBA-classic. Проект реализуется в рамках программы “Ты-предприниматель” в Новосибирской области при поддержке управления молодежной политики министерства региональной политики Новосибирской области и ФГБУ «Роспредприниматель». Оператор проекта: Школа Бизнеса SREDA.

MBA-classic — интенсивное обучение для начинающих и действующих предпринимателей любой сферы, — стартует с 21 сентября. Принять участие в проекте сможет 350 человек.

Программа продлится до 1 ноября и включает в себя:

  • очные лекции и семинары от лучших экспертов и представителей бизнеса
  • индивидуальное сопровождение проектов от менторов
  • практические инструменты от действующих успешных предпринимателей
  • масштабное количество деловых контактов: партнеров, клиентов и друзей

Обучение пройдет в формате очного обучения, индивидуальных консультаций, также участников ожидают краш-тесты с участием известных предпринимателей Новосибирска и истории успеха.

По итогу обучения начинающие предприниматели составят план запуска своего дела, протестируют свою идею и сделают первые шаги на рынке.

Чтобы принять участие в программе MBA-classic необходимо зарегистрироваться на сайте.

 

 

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