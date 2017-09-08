Губернатор Новосибирской области встретился сегодня с генеральным директором Почты России для обсуждения развития почтовой связи в регионе и строительства крупного логистического центра.

В пятницу, 8 сентября в правительстве Новосибирской области прошла рабочая встреча губернатора Владимира Городецкого и генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова. Основной темой прошедшей встречи стало обсуждение перспектив развития почтовой связи, в том числе обеспечение почтовыми услугами отдаленных населенных пунктов. Особое внимание стороны обратили на реализацию ключевого проекта Почты России в Сибирском федеральном округе – строительство логистического почтового центра (ЛПЦ) в аэропорту Толмачево.

О строительстве ЛПЦ было объявлено в конце 2016 года. Его предварительная стоимость оценена в 2 млрд рублей. Недавно «КС» публиковал характеристики объекта.

Губернатор, ознакомившись с проектом, высоко оценил его, указав на удачное расположение и взаимодействие с Толмачево. Он также подчеркнул, что реализация проекта создаст около тысячи рабочих мест и благотворно повлияет на экономику региона в целом. Своим подчиненным губернатор поручил рассмотреть возможные меры региональной поддержки инвестиционного проекта почтового оператора. Генеральный директор Почты России в свою очередь объяснил выбор Новосибирска для строительства ЛПЦ. По словам Николая Подгузова, на это повлияло лидирующее положение региона в сфере транспортной и складской логистики.

К слову, в России на сегодня, помимо новосибирского ЛПЦ, ведется либо запланировано строительство еще семи таких центров. Предположительно, ЛПЦ в Толмачево будет сдан в 2018 году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter