Сегодня на новосибирском заводе Coca-Cola HBC прошел запуск двух производственных линий и нового склада сырья. Все это позволит увеличить мощность завода почти в полтора раза.

Новосибирский завод Coca-Cola HBC 8 сентября запустил в эксплуатацию две производственные линии и новый склад сырья. На расширение производства известный производитель напитков в течение полутора лет вложил около 500 млн рублей. Ожидается, что дополнительные линии увеличат мощность завода в полтора раза. В частности, на только что запущенных линиях будут выпускать соки Rich и холодные чаи Nestea. Ранее эти напитки доставлялись из Центральной части России, а теперь мощности новосибирского завода, состоящие из пяти производственных линий (с учетом двух новых), смогут удовлетворить потребительский спрос на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

На церемонии открытия гендиректор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис сообщил, что компания в связи с расширением производства намерена увеличить закупку сырья у новосибирских сельхозпроизводителей.

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