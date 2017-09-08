Руководство «Базэл» рассказало о своих намерениях участвовать в конкурсе на строительство нового иркутского аэропорта. До конца года власти Иркутской области должны объявить конкурс на выбор инвесторов.

В Иркутске будет построен новый аэропорт, для возведения которого власти Иркутской области намерены привлечь четырех инвесторов. Конкурс на выбор инвесторов должен быть проведен до конца текущего года. Среди заинтересованных в участии в масштабном строительстве числится аэропортовый холдинг «Новапорт», а также свою заинтересованность подтвердил «Базэл» Олега Дерипаски. К слову, эта же компания предложила красноярским властям сформировать ОЭЗ на базе аэропорта «Емельяново».

По словам управляющего директора авиационной дирекции «Базового элемента» Алексея Васильченко, проект нового аэропорта очень интересует компанию, поскольку объект может быть привлекательным с точки зрения развития туризма на Байкале, а также с точки зрения развития транспортной сферы Иркутской области. Однако Васильченко указал на то, что конкурс пока не описан предметно, а для оценки рисков и окупаемости важно получить больше информации о нем и о схеме строительства аэропорта, так как весь проект будет поделен между несколькими инвесторами.

«Мы не понимаем на сегодняшний момент границ проекта. Какой объем обязательств будет предложено взять на себя, исполнить инвестору. Непонятна господдержка. Непонятно, в какие сроки надо реализовывать проект. Потому что очевидно, что сейчас готового, прошедшего узловую экспертизу, проекта строительного терминала нет. Поэтому объем инвестиций непонятен. Непонятно даже место, где он будет реализовываться», — перечислил неполноту информации о предстоящем строительстве управляющий директор «Базэла» в интервью ТАСС.

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