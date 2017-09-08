Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайства пермского «Эр-Телеком холдинга» о покупке сразу трех томских операторов: «Томской телекоммуникационной компании», «Томтела» и «Городских интернет сетей». Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что «ЭР-Телеком Холдинг» в 2017 году планирует нарастить объем инвестиций на 25% до 15 млрд руб. Из этих денег, как сообщали «Ведомости», до 8 млрд руб. оператор готов потратить на слияния и поглощения. В марте текущего года «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел крупнейшего новосибирского интернет-провайдера — компанию «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). Она продолжит работу под собственными брендами, и к ней будет в дальнейшем присоединен новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга». Кроме того, в Новосибирске также функционирует филиал телекоммуникационной компании «Энфорта», которая также ранее была приобретена «ЭР-Телеком Холдингом».

8 сентября, по данным пермских СМИ, состоится встреча Андрея Кузяева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, в июле текущего года «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел новосибирскую компанию «Крафтсвязь», а принадлежащий ему «Новотелеком» — компанию «Домофон-Сити».

Также «ЭР-Телеком Холдинг» подал в ФАС ходатайства о приобретении 100% иркутских операторов связи ООО «Авиком», ООО «Телесистема «Астра» и ООО «Теленэт Усолье-Сибирское». Напомним, что ранее «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел иркутский «Мегаполис-Телеком».

Покупка региональных операторов связи происходит в том числе на заемные средства. Соглашение «ЭР-Телеком Холдинга» с банком ВТБ, как ранее сообщали «Ведомости», предусматривает наличие лимита задолженности в 45 млрд руб. при условии, что 75% и 1 акция «Эр-телеком холдинга», а также 55% уставного капитала его единственного акционера – кипрской ER-Telecom Holding Ltd. заложены в банке.

В настоящий момент по данным «ТМТ-Consulting», «ЭР-Телеком Холдинг» занимает 10% общероссийского рынка интернет-доступа по показателю абонентской базы, что позволяет ему удерживать второе место после «Ростелекома».

В свою очередь «Томтел» несколько лет назад объявлял об альянсе с кузбасским «Е-Лайт-Телекомом» и новосибирским «Новотелекомом», на сегодня входящим в состав «ЭР-Телеком Холдинга». Вместе с тем, в дальнейшем компании отказались от идеи альянса.

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