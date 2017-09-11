Солнце, жара, море, неспешность во всем. Именно в таких условиях на территории Греции корреспонденту «КС» удалось испытать обновленный Skoda Rapid.

Первый взгляд

Для марки Skoda модель Rapid (с англ. — быстрый) играет особую роль. Именно на нее приходится больше половины всех продаж чешского бренда в Сибири. По итогам 6 месяцев текущего года в федеральном округе был зарегистрирован 481 новый автомобиль Rapid. Могло быть и больше, но за Уралом автомобилям Skoda вдвойне сложно конкурировать с японскими и корейскими марками, которые исторически вовремя зашли в регион и теперь спокойно удерживают там свои позиции. Впрочем, и Rapid сложно назвать автомобилем, чуждым местным условиям. Еще в 2014 году Rapid получил «местную прописку» и стал производиться в России на заводе Volkswagen в Калуге. На подготовку к его запуску ушло целых два года. Тем не менее своим автомобилем чехи «бьют» в самый конкурентный сегмент рынка, где традиционно правят балом Hyundai Solaris и KIA Rio, а также неплохо себя чувствует Nissan Almera. Итак, что может противопоставить совсем недавно «омолодившимся» корейцам и японцам новый чех?

Первое впечатление о любом продукте формируется уже по его упаковке или оболочке. При взгляде на Rapid не возникает мыслей о том, что перед нами качественно другой автомобиль в сравнении с предыдущим. Скорее, речь о добросовестном рестайлинге. В Skoda делают особую ставку на цветовую гамму автомобиля. Казалось бы, чем тут можно удивить? Но все новое — хорошо забытое старое. В модельной линейке Rapid теперь есть и ярко-желтый вариант Savannah, и ярко-зеленый Rallye Green, и, конечно, ярко-красный Tornado Red. Из десяти цветов кузова семь абсолютно новые. При этом любой автомобиль можно заказать с черной крышей, черными дисками или, к примеру, черным спойлером. В компании таким образом хотели сказать, что их автомобиль ориентирован в первую очередь на молодых людей, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность, тратящих каждую свободную минуту для путешествий, развлечений или семейных нужд. Насколько оправдан такой расчет, и готовы ли региональные клиенты самовыражаться подобным образом, покажет время и, соответственно, продажи. Во всяком случае пока ближайшие конкуренты Rapid предлагали покупателям достаточно нейтральные цвета кузова и оттока клиентов не испытывали.

Если отвлечься от ярких расцветок и обратить внимание на экстерьер автомобиля, то, присмотревшись, можно заметить новую головную оптику Rapid. Благодаря новой форме противотуманных фар и бампера, автомобиль визуально стал выглядеть немного шире. И, конечно же, характерной чертой автомобиля является купеобразный силуэт, что внешне отличает Rapid от одноклассников.

Что в активе?

Несмотря на то, что Rapid по своему размерному классу является субкомпактным автомобилем (класс «В»), в Skoda решили оснастить его опциями, которые несколько лет назад можно было найти в автомобилях на несколько ступеней выше. Например, достаточно необычно видеть у Rapid биксеноновые фары. Зачем это? Представители компании рассказывают, что, во-первых, это модно, во-вторых, более комфортно для глаз, в-третьих, предоставляет более широкий диапазон освещения дороги. При этом водитель может пользоваться функцией автопереключения ближнего и дальнего света, что раньше тоже было прерогативой флагманских автомобилей. Речь идет о том, что датчик головного освещения в режиме «онлайн» оценивает уровень освещенности местности и, в случае необходимости, автоматически включает и выключает фары.

В списке новых опций модели можно также найти передний парктроник. Сердцем развлечений Rapid является информационно-развлекательная система Swing с увеличенной диагональю 6,5 дюймов, на которую также можно вывести данные навигационной системы Amundsen. Также автомобиль поддерживает интеграцию мультимедиа со смартфонами как на операционной системе Ios, так и Android. В завершение нельзя не отметить шесть подушек безопасности, систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, опциональные датчик усталости водителя и систему бесключевого доступа — все это также предлагается для обновленного Rapid.

Для российских условий эксплуатации несомненно важен «зимний пакет», который в том числе предусматривает подогрев лобового стекла. Впрочем, чехи оснастили камеру заднего вида омывателем. Это стало возможным благодаря тому, что речь идет о «лифтбэке»: именно в этом типе кузова не составляет сложностей провести жидкость к задней камере и можно установить дворник.

Изменения коснулись и интерьера автомобиля: все двери получили новые накладки, приборная панель, дефлекторы воздуховодов на передней панели, блок управления кондиционером получили новую форму. В салоне тоже появилась светодиодная подсветка. В целом интерьер автомобиля производит приятное впечатление. В сравнении с корейскими автомобилями он достаточно сдержан и в плане дизайнерских решений, и цветового оформления, но при этом не производит ощущения недорогого автомобиля.

Как и в случае с кроссовером Kodiaq, Rapid готов выручить своего владельца в непогоду — в дверях водителя и пассажира можно найти удобные складные зонты. Это одна из составляющих фирменной концепции Skoda Simply Clever. Она предусматривает не только зонтики, но и прочие мелочи, начиная от удобных крючков и емкостей для всяких вещей и заканчивая скребком для очистки стекол ото льда.

На задних сидениях Rapid можно также комфортно разместиться, но лишь в случае, если речь идет о двоих пассажирах. Третий человек сможет залезть в Rapid, но будет чувствовать себя достаточно стесненно. Из дополнительных плюсов можно отметить наличие для пассажиров заднего ряда двух USB-разъемов для подзарядки гаджетов.

Объем багажника Rapid составляет 530 л, что позволяет взять в дорогу все самое необходимое. Например, автомобиль можно использовать, чтобы доехать с доской для серфинга до ближайшего водоема. Погрузку любой поклажи существенно упрощает широко открывающаяся крышка багажного отделения.

На дороге

Моторная линейка Rapid изменилась незначительно. На рынке автомобиль предлагается с тремя силовыми агрегатами и тремя видами коробок передач. Речь идет о бензиновых моторах мощностью от 90 до 125 л.с. Наиболее популярным в России является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант — 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Флагманским в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Версии с чистой «механикой», в основном, предназначены для европейских покупателей. Для теста нам были предоставлены версии с автоматической коробкой передач и «роботом» DSG. Именно DSG можно считать оптимальным вариантом для автомобиля, но для тех, у кого остаются сомнения в надежности коробки, предусмотрен «честный» автомат японской компании Aisin.

На дороге Rapid чувствует себя достаточно уверенно будь то скоростной автобан, или извилистый серпантин. Пока версия с «автоматом» способна «тупить» на подъемах, не переключаясь сразу же на нужную передачу, «скорострельная» коробка DSG вкупе с достаточно острым рулевым управлением позволяет быстро и легко осуществлять любые маневры без разрыва потока мощности, чувствуя себя с автомобилем единым целым. Особенно это удобно на извилистых серпантинах. Но и на автобанах за рулем Rapid можно чувствовать себя достаточно уверенно. До «сотни» автомобиль разгоняется за 9 секунд. А когда спидометр переваливает за отметку 100 км/ч, автомобиль не норовит слететь с заданной траектории или всем видом демонстрировать, как сложно ему даются высокие скоростные отметки. Напротив, автомобиль уверенно держится выбранного курса, а акустический комфорт позволяет спокойно общаться водителю и пассажирам.

Но это если под колесами хороший европейский асфальт. Что будет, если съехать, например, на «гравийку»? С плохой дорогой Rapid справляется неплохо. Подвеска демонстрирует энергоемкость, поэтому можно не опасаться за то, что очередная яма заставит в ближайшее время посетить автосервис.

Уверенность в движении на высоких скоростях в том числе обеспечивается конструкцией подвески — инженеры сделали так, что задняя балка шире передней оси, это и позволяет хорошо чувствовать автомобиль в поворотах.

Впрочем, если даже переборщить со скоростью перед входом в поворот, то в дело вступает система стабилизации. Плюс чехи гордятся и тем, что Rapid получил пять звезд за пассивную безопасность по методике EuroNCAP. Но это лучше не проверять.

Что в итоге?

Базовая стоимость Rapid в комплектации Entry с 1 сентября составляет 611 000 рублей. Наиболее востребована комплектация Active — такие лифтбеки имеют только две подушки безопасности, ESP и передние электростеклоподъемники. Самая дорогая версия Monte Carlo обойдется в 847 тысяч рублей. Для сравнения: цены на новый Hyundai Solaris начинаются с отметки 624 900 рублей, а на новый KIA Rio — с 578 710 рублей.

Производство полного цикла (CKD) обновленного Skoda Rapid было запущено в июне 2017 года на заводе Volkswagen в Калуге, а продажи автомобиля стартовали еще 22 июля. Опрошенные «КС» сибирские дилеры Skoda отмечают, что интерес покупателей к автомобилю остается неизменным в сравнении с дорестайлинговой версией. Более того, многие потенциальные покупатели могли просто не обратить внимание на появление модернизированного Rapid. Вместе с тем яркая цветовая гамма сыграла модели в «плюс». По данным «Феникс Авто» (официальный дилер Skoda в Омске), автомобили ярких цветов привлекают клиентов и, как правило, быстро продаются. Об интересе к новым цветам, а также непосредственно к версии Monte Carlo говорят и в «Томскевроавто» (официальный дилер Skoda в Томске).

Резюмируя, можно сказать, что Rapid получился достаточно цельным и сбалансированным автомобилем, а новые опции должны привлечь внимание покупателей. Однако показатели продаж будут во многом зависеть от умения дилеров на местах донести до покупателей преимущества автомобиля и от маркетинговой активности самого дистрибьютора на фоне достаточно агрессивной и активной политики KIA и Hyundai.

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