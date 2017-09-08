Новосибирская область впервые отправит в Китай пшеницу

В правительстве Новосибирской области обсудили перспективы поставки новосибирской яровой пшеницы в Китай. До настоящего времени регион не поставлял это зерно в соседнюю страну.

Сегодня в правительстве Новосибирской области состоялась встреча губернатора Владимира Городецкого с руководством компании Cofco Trading Ltd. Стороны обсудили перспективы поставки яровой пшеницы в Китай, которой будет заниматься эта компания. До 10 октября соседнее государство получит первую партию весом в 4 тыс. тонн яровой новосибирской пшеницы.

Китай уже закупал у Новосибирской области рапс, гречиху, лён и овёс. Кроме того, как уже сообщал «КС», в области реализуется совместный с Китаем проект по созданию картофельного кластера на территории Черепановского района. Китайская сторона намерена развивать долгосрочное сотрудничество с регионом по поставкам сельскохозяйственной продукции.

«Я рад, что китайская сторона видит Новосибирскую область своим партнёром. В нашем регионе производится большое количество различных видов сельскохозяйственной продукции, именно поэтому для нас так важны долговременные стабильные связи с партнёрами во всех уголках мира», — сказал на встрече Владимир Городецкий.

По подсчетам, сельхозпроизводители региона могут в среднем выводить на продажу до миллиона тонн зерна. Для Китая, по словам губернатора, Новосибирская область может быть хорошим партнером с точки зрения своего расположения, дающего региону преимущество в удобной логистике поставки зерна. В свою очередь генеральный директор Cofco Trading Ltd Мали Джун заявил о планах увеличения закупа российского зерна и поэтому компании интересно сотрудничество с Новосибирской областью.

«Мы хотим изучить качество производимой в регионе пшеницы, чтобы подготовить к её переработке китайские предприятия, и, соответственно, увеличить объём импорта российской пшеницы. Давайте работать над этим совместно», — обратился к главе региона господин Мали Джун.

По итогам рабочей встречи Владимир Городецкий заверил представителей китайской делегации, что власти региона будут работать на развитие этого перспективного направления.

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