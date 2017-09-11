В то время как жилищное строительство буксует и старается выжить в непростых для себя условиях, сибирские компании, занимающиеся коммерческим и промышленным проектированием, чувствуют себя более уверенно. Многие игроки говорят о восходящем тренде в ряде отраслей промышленности. Каких именно, выяснял «КС».

Тенденция снижения объемов строительного производства, начавшаяся с 2014 года, продолжается до сих пор. Согласно данным Росстата, объемы строительных работ в 2016 году по сравнению с 2015-м сократились в Новосибирской области на 26,1%, Алтайском крае — на 17,4%, Бурятии — на 28,1%. В целом по стране объем работ по виду деятельности «Строительство» за прошлый год составил 618,4 млрд рублей, что ниже уровня 2015 года на 4,3% (в сопоставимых ценах). Однако, по мнению экспертов, это справедливо отнести, в первую очередь, к жилой застройке. «За последние три года спрос действительно несколько уменьшился, — подтверждает директор ООО «Академстрой НСК» Борис Турецкий, — но застройщики уже научились выживать в самых сложных условиях, которые складываются на рынке жилья. Больше строят квартиры-студии, которые быстрее раскупаются, предлагают различные скидки и бонусы при покупке больших квартир. Много тратится на рекламу», — добавляет он.

В компании «Стройбизнесгруппа», специализирующейся на строительстве промышленных объектов и торговых комплексов, о текущей ситуации говорят более оптимистично. «В отличие от рынка жилья, здесь действуют несколько иные законы и принципы работы. Заказчик понимает, что он строит объект для развития своего бизнеса и, как правило, к моменту начала строительства все просчитано, учтены все риски и финансовые возможности, — объясняет основатель и генеральный директор проектно-строительной компании «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян. — В жилищной сфере строительство идет только для последующей продажи, причем штучной, по квартирам. Поэтому с окончанием стройки и сдачей объекта цикл вовсе не завершается, а продолжается и нередко затягивается», — резюмирует он. В портфеле ООО «Стройбизнесгруппа» из готовых объектов преобладают торговые. «Мы плотно работали с такими крупными представителями ритейла, как «Холидей», «Магнит», «Мария-Ра». Вели определенный фронт работ в ТРК «Ройял Парк», ТРК «Эдем» в Академгородке, — перечисляет Эдгар Карапетян. — Сегодня сконцентрировались преимущественно на промышленных объектах. Компании OrionChocoPie мы перепроектировали и построили вторую очередь завода в Новосибирске, работаем с заводом Heiniken. Спроектирован, построен и введен в эксплуатацию крупный производственно-складской комплекс. Также сегодня строим офисно-складской комплекс для компании «Комплект Айс».

Пищевая промышленность пошла в рост

О тенденции увеличения количества заказов со стороны предприятий пищевой промышленности говорят многие эксперты. Например, ОАО «Новосибирский Промстройпроект», проектировавшее такие знаковые для города объекты, как МВК «Новосибирск Экспоцентр» и отель Doubletree by Hilton, во втором полугодии заметно нарастил долю заказов именно в этом сегменте. «Сегодня мы проектируем новую технологическую линию по производству вареников для компании “Гурман”, — рассказывает главный инженер ОАО «Новосибирский Промстройпроект» Юрий Булдаков. — Также на стадии переговоров проектирование крупного спиртового завода в Барабинске. Инвестор планирует привлекать для возведения объекта зарубежные кредиты. Сегодня работаем над строительством Хилокского рынка. Это комплекс из 15–20 зданий и сооружений на площади 22 га. Среди них — станции мойки, гостиница, общежитие, большая восточная столовая на 160 человек, котельная. Ведем переговоры о расширении производства на фабрике компании “Геркулес”», — делится он.

Еще один тренд, о котором говорят участники рынка, – заметные темпы роста строительства спортивных объектов в регионе. Такие заказы в последнее время появляются даже в портфеле игроков, специализирующихся на строительстве многоэтажных жилых комплексов. «Сейчас заканчиваем проект фехтовального комплекса по улице Воинской в Октябрьском районе», — рассказывает Борис Турецкий. В свою очередь Эдгар Карапетян уверен, что проекты в сфере индустрии туризма и развлечений сегодня актуальны. «На различные спортивные объекты, аквапарки спрос есть, ко всему заметен живой интерес. У нас складываются хорошие отношения с сетью фитнес-центров X-Fit. Осенью готовится к открытию их второй центр в Новосибирске на улице Кирова, мы работаем на этом объекте», — уточняет он.

Менее крупные игроки рынка говорят о росте заказов на строительство бюджетных складских комплексов. «Как правило, торговые площади, такие, как магазины смешанных товаров, бизнес-центры, уже не строятся, этот рынок перенасыщен, — сообщил «КС» представитель компании, специализирующейся на строительстве быстровозводимых объектов из металлоконструкций, на условиях анонимности. — Строят склады, но здесь сегмент сместился в более дешевый. Теплые склады пытаются строить, но поскольку это дорого, стараются как-то схитрить: уходят в сегмент бескаркасных арочных оцинкованных ангаров, либо пытаются использовать б/у материалы для строительства. Торговые комплексы, конечно, строятся, но медленными темпами, на них трудно найти инвестора, окупаемость низкая. Рынок СТО также перенасыщен, но у многих предпринимателей земля куплена, так что строить будут», — дал прогноз собеседник «КС». По его словам, такие объекты заказывают, в основном, местные предприниматели, в первую очередь те, кто уже арендует площади. Федеральные ритейлеры в данном сегменте составляют около 5%.

Почетный председатель Общества железобетонщиков Сибири и Урала Валерий Габрусенко обращает внимание на тот факт, что сегодня есть претензии к качеству современных строек. «Мой многолетний опыт обследования строительных объектов (включая и анализ проектной документации) и преподавания на курсах повышения квалификации инженеров-строителей показывает, что одной из ключевых проблем отрасли является снижение уровня квалификации строителей, как инженеров (проектировщиков и производственников), так и рабочих, — объясняет эксперт. — Проблема усугубляется заметным ухудшением, а во многих случаях и полным отсутствием внутреннего контроля качества продукции не только в проектных, но и в строительных организациях. Государственные же контролирующие органы (Главгосэкспертиза и Госстройнадзор) не в состоянии досконально проводить такую работу, к тому же многие объекты им вообще не поднадзорны», — сетует он.

Еще одной проблемой, по мнению Валерия Габрусенко, является заинтересованность и строителей, и проектировщиков в удорожании продукции. «Проектировщики, закладывая излишние запасы в конструкции, спят спокойнее, а строители имеют больше доходов. К сожалению, тендеры существенного влияния на решение этой проблемы не оказывают», — резюмирует он.

Уголь снова в тренде

В соседней Кемеровской области одним из главных заказчиков в ближайшие годы, как ожидается, станет угольная отрасль. Эксперты новокузнецкого ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой», специализирующегося на строительстве фабрик для золотодобывающей и других отраслей, отмечают, что в последние три года тренд на строительство в нефтехимической, золотодобывающей и угольной отраслях является восходящим. «Активизировались все угольные активы в Кузбассе. Мы сейчас строим обогатительную фабрику для шахты «Увальная» (АО «УК «Сибирская»)», — говорит заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»» Егор Сычев. Среди других угольных объектов в регионе идет строительство ОФ «Талдинская» (ООО УК «Талдинская»), ОФ «Талдинская-Энергетическая» («Кузбассразрезуголь»), есть планы строить у ММК-Угля и Топпрома. В Якутии проектируются ОФ «Денисовская» (ООО УК «Колмар»), есть проект строительства крупнейшей в России обогатительной фабрики в Тыве мощностью 18 млн тонн в год.

По данным департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию два угледобывающих предприятия: участок «Убинский» разреза «Шестаки» — первая очередь (Гурьевский район) и разрез «Кыргайский-Новый» (Прокопьевский район). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию разрез «Истокский» (Промышленовский район) и разрез «8 марта» (город Прокопьевск).

Эксперты отмечают, что на этом рынке за последние годы санкций и кризиса произошли заметные изменения. «Фабрики нулевых строились так, что разработчик технологий и поставщик оборудования отвечали собственными деньгами за достижения проектных показателей, — говорит директор угольного департамента ООО «Коралайна Инжиниринг» Вадим Новак. — Всех проектировщиков в стране можно было пересчитать на пальцах одной руки, а в тендерах на технологию и оборудование участвовали крупнейшие мировые игроки. На фоне роста количества заказов отечественные производители оборудования преодолели технологическое отставание, подтянули качество и стали конкурировать с первоклассным импортом. Недолго!» —возмущается он. По словам собеседника «КС», сегодня на первом плане цена, она и стала единственным критерием выбора. «На нашем рынке уже более тридцати проектных институтов, каждый из которых заявляет о готовности проектировать фабрики. Несколько десятков компаний-поставщиков оборудования, большинство из которых китайские, участвуют в тендерах. Уровень и квалификация заказчиков такова, что позволяет самостоятельно разрабатывать технологию, учить новых дешевых проектировщиков. Всё это, с одной стороны, существенно удешевляет проектные работы, оборудование, с другой — роняет качество проектов», — резюмирует эксперт.

Егор Сычев видит проблему в нехватке оборотных средств. «Есть сложность в получении банковских гарантий, потому что все банковские гарантии являются залоговыми, — поясняет Сычев. — В первую очередь это касается генподрядчиков нашего региона, у москвичей с этим проще. Для столичного бизнеса не проблема получить банковскую гарантию на 400–600 млн или даже 1 млрд рублей. Такая ситуация приводит к тому, что сибиряки от федеральных тендеров просто вынуждены отказываться», — подводит итог он.

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