Современная оптика в призме истории

Коллекцию уникальных очков 1940–1990 годов производства одного из крупнейших мировых оптических концернов — Safilo эксклюзивно привез в Новосибирск салон оптики «Тамара». Модели из музея Гильермо Табакки в Италии, который является одним из ведущих оптических музеев в мире, впервые оказались в России. И сразу в Новосибирске. В рамках мастер-класса, прошедшего на минувшей неделе в салоне на улице Державина, гости вечера окунулись в историю и примерили актуальные модели сезона–2018.

Новое — это всегда хорошо забытое старое

«Музей Гильермо Табакки, основателя концерна Safilo, никогда не выезжал из Италии, а его экспонаты лишь единожды выставлялись в Дубае, — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина. — Насколько мне известно, московский ЦУМ также хотел выставить экспонаты музея, однако ему отказали. Мы тоже этого опасались, однако все получилось. И редкие экземпляры очков прошлого века приехали в Новосибирск. Можно сказать, что это их дебют в России!».

На выставке можно ознакомиться с восемью моделями очков производства концерна Safilo. Стоит отметить, что компания входит в ряд крупнейших производителей очков в мире. К примеру, именно здесь изготавливаются модели Christian Dior, MaxMara, Givenchy, Max&Co, Hugo Boss. Салоны «Тамара» работают с концерном с момента своего основания.

«В нашем ассортименте всегда есть что-нибудь из коллекций Safilo. История работы с компанией у нас долгая и давняя, потому что концерн производит действительно качественную оптику», — добавляет Татьяна Проскурина.

Однако на выставке представлены не рядовые модели Safilo, а эксклюзивные раритеты, собранные с любовью и трепетом самим Гильермо Табакки с момента основания музея в 1934 году. Более того, каждая модель — это отражение актуальных трендов оптической моды, которые будут актуальны в 2018 году: восемь экземпляров — восемь трендов.

Так, очки Alta Moda by Safilo 1967 года говорят об актуальности цветового сочетания аксессуаров и очков в следующем сезоне. В 1960 году в Италии состоялось первое сотрудничество Safilo и Эмилио Пуччи, была выпущена модель Sajonara. Safilo всегда был внимателен к современным тенденциям, а в 1967 году реализовал Combinazione Alta Moda, которая представляет собой пару очков в сочетании с футляром и шарфом того же цвета.

Еще одна яркая модель выставки — UFO by Safilo1980 года диктует моду на пастельные оттенки линз в 2018 году. Главной характеристикой, присущей уникальности модели UFO, является запатентованная система крепления линз, состоящая из стальной проволоки, которая проходит внутри канала на линзе, а не на каркасе. Данные очки являются одним из произведений искусства Safilo.

Невозможно не обратить внимание на интересную модель Christian Lacroix made by Carrera 1990-х годов. Марки Safilo Group достаточно плотно сотрудничают с известными дизайнерами и домами моды. Эти взаимодействия, по словам представителей концерна, крайне важны, потому что они вдохновляют и обогащают отделы дизайна.

«Модель Christian Lacroix — это виртуозная вещь, надев которую, незамеченным вы точно не останетесь. К тому же частично ручная работа: так, заушник выполнен в виде завитка и очевидно, что вручную. Подобные вещи сейчас уже не производят — мир меняется вслед за техническим прогрессом и оттого подобные модели становятся еще более интересными. Это действительно украшение, оно делается в единичном экземпляре как уникальное колье, которое отражает вашу индивидуальность».

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Мода вне времени

Ключевая идея выставки, а также мастер-класса, который состоялся в салоне «Тамара» вечером 29 августа, заключалась еще и в том, что очки — это потрясающе красивый аксессуар, он актуален вне времени. Брендовая вещь в любом случае привлечет к своему владельцу внимание вне зависимости от года ее выпуска.

«На самом деле у меня, как человека, напрямую связанного с оптической индустрией, руки дрожат от всех моделей, представленных на выставке! — улыбается Татьяна. — Взяв те или иные очки, абсолютно точно можно понять, что они сделаны из других материалов, с иной инкрустацией горным хрусталем, ручной отделкой деталей. Для меня все они уникальны, это живая история. Сейчас технологии шагнули далеко вперед, но на фоне современных коллекций эти очки все равно выглядят потрясающе!».

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Помимо уже упомянутых актуальных тенденций сезона–2018, таких, как пастельные тона линз, цветовое сочетание очков и аксессуаров, в следующем году в оптической моде по-прежнему будет актуален комфорт и простота.

«Остаются актуальными строгость, четкость линий, монохромные цвета, ничего лишнего, даже бренда или лого на заушнике», — добавляет Татьяна Проскурина.

Наряду с простотой будет приветствоваться ярко выраженная индивидуальность, которую дизайнеры в следующем сезоне назвали «единственный в своем роде». «Отлично отражает эту особенность модель Christian Lacroix и Paloma Picasso 1990-х годов, диктующая нам также современный винтаж: круглые формы, авиаторы, массивные оправы и, безусловно, неповторимость», — подчеркивает Татьяна. Подобные модели можно найти в коллекциях Fendi, Andy Wolf, Orgreen, Lindberg, Minima.

Также в тренде остаются оверсайзы как в медицинской оптике, так и в солнцезащитных очках и высококачественная защита от солнца. «Последнему аспекту производители уделяют все больше внимания. В разработку новейшей защиты от ультрафиолета вкладываются большие инвестиции. Поэтому, даже имея очки со светло-желтыми или пастельно-розовыми линзами, можно быть уверенным, что ваши глаза защищены от ультрафиолета на 100 процентов. Естественно, если речь идет о качественной оптике», — говорит Татьяна Проскурина.

В целом в салонах «Тамара» на данный момент представлено более 500 моделей концерна Safilo, новые поступления оправ ожидаются уже в сентябре-октябре, солнечной линии — в ноябре. Посмотреть же непосредственно эксклюзивную выставку моделей из музея Гильермо Табакки и прикоснуться к оптической истории можно до 10 сентября в салоне на улице Державина.

Новосибирск, Державина, 20, т. (383) 221-95-82,

Кирова, 25, т. (383) 204-59-96,

Морской проспект, 21, т. (383) 333-16-40

Торговый центр, Ильича, 6, т. +7 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru

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