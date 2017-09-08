Министр экономического развития НСО Ольга Молчанова в ответ на запрос «КС» предоставила информацию об инвестиционном проекте, который предусматривает производство автозапчастей в рабочем поселке Линево Новосибирской области. Напомним, что этот проект рассматривался на совещании при участии губернатора НСО Владимира Городецкого 30 августа. Инициатором проекта являлась основанная Владимиром Сафроновым ГК «МАКС Моторс», в прошлом самый крупный автодилер Сибири по портфелю представляемых брендов. В настоящее время предприятия группы компаний находятся в стадии банкротства.

Справка. Основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири, официально представляя бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы», Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. С августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов. В новосибирском арбитражном суде зарегистрированы иски о банкротстве компаний, входящих в состав ГК «МАКС Моторс». Речь идет о ООО «МАКС Моторс Бизнес», ЗАО «МАКС Моторс Престиж», ЗАО «МАКС Моторс Премьер», ЗАО «МАКС Моторс Объект», ЗАО «МАКС Моторс Премиум». В отношении директора «МАКС Моторс Престиж» было возбуждено уголовное дело. Согласно данным ЕГРЮЛ, эту позицию занимал сам Владимир Сафронов. По данным управления СКР по Новосибирской области, ему инкриминировали невыплату заработной платы сотруднику в течение трех месяцев. Речь шла о задолженности в 51 тыс. рублей.

Как пояснила «КС» Ольга Молчанова, рассматриваемый проект включает в себя организацию производственно-логистического комплекса в рабочем поселке Линево Новосибирской области. Речь идет о производстве запасных частей для автомобилей. По словам министра экономического развития Новосибирской области, изначально у истоков проекта стояла группа компаний «МАКС Моторс», в прошлом самый крупный автодилер Сибири по количеству марок в портфеле. Однако в настоящее время проект будет реализовываться компанией «Миравто». Напомним, что именно под этим брендом группа компаний «МАКС Моторс» в начале года запускала на улице Немировича-Данченко центр по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. На тот момент в пресс-службе компании отмечали, что в дальнейшем планируют открывать еще несколько центров под этим брендом. Более того, ранее название «Мир Авто» носил дилерский центр Volkswagen группы компаний «МАКС Моторс».

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Миравто» (зарегистрированного по адресу Немировича-Данченко 145/5 — ДЦ Ford/Mazda) является Тамара Щербанева, которая ранее являлась заместителем генерального директора ГК «МАКС Моторс». В свою очередь учредителями компании в равных долях (по 50%) являются Сергей Анатольевич Каменев и Евгений Владимирович Знатков, тезка сына первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

По словам Ольга Молчановой, в рамках инвестпроекта планируется наладить производство тормозных колодок и тормозных дисков для автомобилей, кузовных деталей и деталей ходовой части автомобиля из металлов и полимеров.

Как ранее писал «КС», выбор инвесторов в пользу Линево был обусловлен тем, что новосибирский рабочий поселок планирует получить статус ТОСЭР (территории опережающего развития), что делает его более выгодным для реализации инвестиционных проектов. Как отметила Ольга Молчанова, проект развития монограда Линево уже успешно прошел защиту по итогам обучающей программы фонды развития моногородов.

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