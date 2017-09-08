Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла у госпредприятия необоснованные и неоправданные траты. Результаты проверки КСП обсудили в четверг в областном ЗС.

Ранее «КС» писал о результатах проверки по итогам деятельности ОГУП «Техцентр» в 2016 году. КСП Новосибирской области отчиталась о многочисленных нарушениях федерального и регионального законодательства в работе госпредприятия. В четверг, 7 сентября комитет Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения рассмотрел этот отчет.

Депутаты ЗС недоумевали неоправданным тратам на предприятии на фоне его низкой эффективности в работе: проверка установила, что «Техцентр», несмотря на отрицательные финансовые результаты по основным видам деятельности, тратил сотни тысяч рублей на проведение мероприятий, содержание базы отдыха, квартир, приобретение медикаментов сверх установленного законодательством лимита, выделение пожертвований.

«Только приобретение цветов и содержание аквариума обошлось предприятию в сумму более трехсот тысяч рублей», — рассказали в ЗС.

Председатель комитета Игорь Гришунин по окончании представления результатов проверки недоумевал, зачем госпредприятию понадобилось большое количество недвижимости и приобретенных за счет бюджетных средств дорогостоящих снегоходов. Его поддержал депутат Сергей Зарембо, заключивший, что «Техцентр» должен был реализовать не использующиеся помещения и передать деньги в бюджет. Возмутило депутатов и приобретение смартфонов стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

«Какой необходимостью было вызвано приобретение смартфонов по цене 61 тыс. рублей? Откуда такие цены за ремонт – 32 тыс. рублей за квадратный метр?» — задал свои вопросы Сергей Конько.

На это директор ОГУП Станислав Лоскутов подтвердил факт покупки смартфонов и объяснил дороговизну тем, что «приходится много ездить, работать».

Зампредседателя ЗС Владимир Карпов напомнил, что госпредприятие получило удовлетворительную оценку своей работы от департамента имущества областного правительства.

«Если это удовлетворительная работа, то как же надо работать, чтобы оценка стала «неудовлетворительной»?», — высказал удивление зампредседателя.

Теперь результаты проверки КСП, которые выявили расточительность в государственном предприятии, рассмотрят другие комитеты и комиссии ЗС. Акты проверки депутаты также намерены передать прокуратуре.

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