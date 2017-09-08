На одном молоке далеко не уедешь

 
 

Молочный рынок Новосибирской области буквально пресыщен сырым молоком, далеко за пределы Сибири его не увезешь, а на территории региона перерабатывать негде: 50% мощностей не задействованы в работу. Поэтому большое количество новосибирского молока уезжает в соседние регионы для дальнейшей переработки. Кроме того, по данным регионального минсельхоза, в 2016 году 29,5% рынка формировал импорт, который в 2016 году, по данным Новосибирской таможни, резко увеличился. Почему такая ситуация сложилась на рынке, и какой здесь выход  —  в материале «КС».

Производство: динамика

В целом производство молока в регионе растет, но медленно, не считая разве что периода с 2014-го по 2015 год — разгара санкций и антисанкций. В настоящее время прирост крупного рогатого скота за год составил 2%, коров — 4%. Производство молока в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменилось и составило более 347 тыс. тонн. Надой на одну корову за год увеличился на 4%, или 100 кг. Успешные результаты по этому показателю, как отмечает министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин, показали Ордынский (+124 кг), Каргатский (+1273 кг) и Баганский районы (+115 кг).

milk_1За 2016 год в Новосибирской области было произведено 132 тыс. тонн цельномолочной продукции, 4,4 тыс. тонн  —  сыров и сырных продуктов и  3,7 тыс. тонн сливочного масла. Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в 2016 году составил 90,2%. Несмотря на рост объемов производства, потребление населением молока и молочных продуктов остается ниже рекомендуемых медицинских норм, поясняют в региональном минсельхозе.

Параллельно увеличивается валовое производство молока в КФХ: с 2013-го по 2016 год объемы производства молока увеличились на 6,1 тыс. тонн и в 2016 году составили 17,1 тыс. тонн, это 2,5% от объема молока, произведенного во всех категориях хозяйств Новосибирской области.

Импорт растет  —  экспорт снижается

milk_2Данные Новосибирской таможни ярко отображают общероссийские тенденции на рынке сельского хозяйства: в 2015 году импорт молока, сливок и молочной продукции в Новосибирскую область резко сократился, как, впрочем, и экспорт. Однако на следующий год тенденция резко сменила направление: объемы импорта молока и сливок в разы увеличились по сравнению с 2015 годом, возрос ввоз и молочной продукции, не превысив, однако, уровень 2014 года. Экспорт, в свою очередь, сокращался семимильными шагами, начиная с 2014 года.

Основными регионами-поставщиками за последние три с половиной года стали Алтайский край, Омская, Кемеровская и даже Московская области. Среди зарубежных поставщиков молока и сливок в регион Новосибирская таможня назвала Беларусь (72%) и Казахстан (25%), которые с 2014 года являются единственными экспортерами (в 2013 году молочная продукция ввозилась из Украины, Нидерландов и Швейцарии).

milk_3За пределы области в рамках ресурсного и товарного обмена вывозится всего 22% молока и молокопродуктов. Среди регионов-потребителей продукции новосибирских поставщиков  — Московская, Кемеровская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край. Странами-импортерами новосибирского молока и сливок в 2014 г.  — первом полугодии 2017 г. были Казахстан (97% вывезенного молока) и Таджикистан (3%). Молочная продукция новосибирских предприятий в эти же годы приходилась также в основном  на Казахстан (98%), а остатки  —  на Монголию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

Переработка: динамика, проблемы

Вся проблема в том, что при достаточном, и даже избыточном, количестве сырого молока предприятия области не могут на нем заработать, поскольку молоко — низко маржинальный продукт: по сути, его нужно глубоко переработать и экспортировать, в том числе и на более дальние расстояния.  И в этом смысле молочная отрасль может быть перспективной для инвесторов, учитывая, что на сегодняшний день регион занимает второе место по поголовью молочных коров, опережая только Татарстан (кстати, в предыдущем году Новосибирская область впервые сумела опередить Алтайский край по этому показателю). Причем, как отмечает министр Василий Пронькин, в 2017 году поголовье коров молочного направления в сельхозорганизациях региона  увеличится еще на 2,5 тыс. голов и составит 131 тыс. голов. Кстати, о том, что отрасль уже кажется инвестпривлекательной, говорит и тот факт, что количество молочных заводов в регионе увеличивается: с 2015-го по 2016 год в области стало на 15 предприятий больше, об этом свидетельствуют данные центра изучения молочного рынка.

Крупнейшими новосибирскими переработчиками сырого молока в 2016 году стали «Ирмень», «Консервщик», молкомбинат «Утянский» и Татарский маслокомбинат. Их доля на рынке в предыдущем году составила более 61%. Всего, по данным центра изучения молочного рынка, в регионе было переработано только 274,5 тыс. тонн сырого молока.

milk_5Стоит отметить, что в целом на рынке переработки молока в регионе тенденция ниспадающая. С 2015-го по 2016 год сократилось производство цельномолочных продуктов (почти на 100 тыс. тонн), питьевого молока (более чем на 7 тыс. тонн), сырных продуктов (на 978 тонн), творога (на 246 тонн), сухого обезжиренного молока (на 2 502 тонны), сливочного масла (более чем на 390 тонн), сгущенного молока (более чем на 279 тонн). Одновременно увеличивалось  производство творожных продуктов (более чем на 1 676 тонн), сыров (более чем на 713 тонн), сухого цельного молока (на 105,1 тонны).

Всего нехватка перерабатывающих мощностей в регионе в 2016 году составила примерно 242 тыс. тонн: это четвертое место среди регионов РФ после Татарстана, Кировской области и Дагестана, сообщал на конференции «Состояние молочной отрасли в Новосибирской области» 7 августа этого года  директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

milk_4«По нашим оценкам, на 2016 год в Новосибирской области перерабатывается примерно 275 тыс. тонн молока. В данном сегменте фиксируется определенное падение. Мы наблюдаем недостаток перерабатывающих мощностей в регионе. Соответственно, Новосибирская область является регионом-экспортером сырого молока».

Фальсификат?

Владелец АО «Доронинское» Вадим Паньшин предположил, что 50% новосибирских перерабатывающих мощностей не загружены главным образом потому, что рынок переполнен фальсификатом. Вторая причина более глобальна и связана с общемировой тенденцией кризиса перепроизводства.

Как отмечает собеседник «КС», сегодня на смену пальмовому маслу пришел АМЖ (аналог молочного жира). По сути, это говяжий жир, главная проблема которого в том, что он не идентифицируется в составе молочного жира методиками Роспотребнадзора, нацеленными на выявление растительных жиров с помощью спектроскопии.  Если растительные и молочные жиры горят в разных спектрах, то молочный и говяжий — в одном и том же. Такой канцерогенный продукт не позволяет зайти на рынок добросовестным предприятиям, т. к. он в разы дешевле (в среднем за один литр такого молока потребители отдают порядка 26 рублей), рассказывает господин Паньшин.

35_05_Moloko_2725«То молоко, которое сегодня продается за цену ниже, чем 40 рублей, молоком не может быть в принципе, и это легко объяснимо. К примеру, летом цена за 1 литр сырого молока у нас на ферме в среднем составляет 25‑26 рублей, зимой, соответственно, — 30-31 рубль. Перед тем как молоко попадает на полку супермаркета, на ее конечную стоимость накладывается наценка за логистику до города, за переработку на заводе, упаковку, за логистику до магазина и накрутка сетей. Это минимум 12 рублей. Каким образом тогда упаковка молока в супермаркете может стоить 26 рублей?».

В странах Европейского союза АМЖ сегодня категорически запрещен даже для кормления свиней, рассказывает Вадим Паньшин.

«Я думаю, мы еще не увидели реальных последствий потребления такого молока. Этот канцерогенный товар присутствует в больших количествах и просто убивает нас. Я разговаривал с заведующими всех новосибирских лабораторий, для которых данная проблема далеко не секрет, но они только разводят руками и говорят о том, что без сертифицированной методики ничего сделать нельзя», — поясняет Вадим Паньшин.

Другое предположение выразил собеседник «КС» на условиях анонимности. Он считает, что перерабатывающие мощности не работают потому, что в свое время в регионе закрылось три крупных перерабатывающих завода: с резким падением поголовья КРС им стало нечего перерабатывать,  отсюда существующие, но незадействованные мощности.

35_05_Moloko_3470Алтайский край прирастает новосибирскими молочными предприятиями

В целом в 2016 году на территории Новосибирской области было переработано 274,5 тыс. тонн сырого молока (без учета ЛПХ), в 2015 году  —  300 тыс. тонн, а в 2013-м  — 380 тыс. тонн. Таким образом, объемы переработки идут на убыль. Хотя данные регионального минсельхоза расходятся с информацией центра.

По словам Василия Пронькина, общая мощность предприятий области по переработке сырого молока в 2016 году составила 730 тыс. тонн в год. А с учетом того, что в том же году было произведено чуть более 666 тыс. тонн молока (по данным минсельхоза), причем большая его часть отправляется на переработку в другие регионы, возникает вопрос:  зачем мы перерабатываем чужое молоко, когда есть свое?

В Алтайском крае ситуация на молочном рынке сложилась прямо противоположная: это второй после Московской области регион в России по нехватке сырого молока для дальнейшей переработки. По оценке центра изучения молочного рынка, в год регион закупает примерно 390-400 тыс. тонн сырого молока, что, кстати, неудивительно. Мощность алтайских предприятий по переработке молока-сырья на начало 2016 года составляла более 2 млн тонн в год (данные управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности). Даже в разрезе России молочный рынок Алтайского края  — отдельная тема: если по СФО в 2015 году производство молока на душу населения составило 279 кг, а в РФ — 210, то в Алтайском крае эта цифра близилась к 600 (595 кг).

35_05_Moloko_3439Такие высокие темпы в молочной промышленности Алтайского края замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Лариса Яркова объяснила, в том числе и тем, что регион прирастает молочными предприятиями, выкупленными в свое время у новосибирских собственников.

Таким образом, у новосибирского рынка молочной переработки есть как минимум два смежных выхода:   с одной стороны, нужно включать в работу незадействованные мощности, экспортировать и заполнять полки местных супермаркетов, а с другой — развивать и заселять село. На одном сыром молоке далеко не уехать, уверены эксперты.

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