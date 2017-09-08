Ситуация вокруг передела рынка ЖКУ в Новосибирске продолжает накаляться. На этот раз в полицию с заявлением о привлечении к ответственности исполнительного директора центра «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» Сергея Аверьяскина обратился исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков. В ситуации разбирался корреспондент «КС».

Предыстория ситуации

Напомним, что в начале августа инициативная группа из 11 управляющих компаний Новосибирска совместно с центром общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» подготовила обращение к полномочному представителю президента в СФО, губернатору, а также в ГУВД и УФСБ РФ с призывом предотвратить незаконный отъем их бизнеса путем рейдерского захвата.

На пресс-конференции, организованной по этому поводу, исполнительный директор центра «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» Сергей Аверьяскин заявил, что недавно созданная «Ассоциация УК в сфере ЖКХ» массово отправляла в ГЖИ постановочные, по его мнению, жалобы на ряд управляющих компаний, что привело к ряду конфликтов и выплате штрафов.

Также с апреля 2016 года в «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» стали поступать тревожные сигналы о нерыночных методах конкуренции между управляющими компаниями. В организации это расценили как сигнал о монополизации рынка. В частности, у директора УК «Домсервис» Александра Синицы после его отказа продать бизнес представителю «МКС-Новосибирск» Проничеву С.Д., неустановленные лица подожгли две машины и офис, а также в отношении него были предприняты и другие противоправные действия.

Директор ООО «УК «Советская» Марат Грохотов тогда поделился предположениями, что если ситуация не изменится, через год-полтора рынок управления многоквартирными домами займет монополист в лице московского оператора. В качестве его возможных представителей в Новосибирске участники пресс-конференции предположительно называли Сергея Проничева, Елену Волкову и Александра Костюкова.

На данный момент Сергей Проничев является председателем совета директоров «Ассоциации УК в сфере ЖКХ», Елена Волкова — директором ассоциации. Александру Костюкову, в свою очередь, принадлежит ООО «Региональная энергетическая управляющая компания», также он владеет 37,5% акций в ООО «МКС-Менеджмент».

Совпадение или закономерность?

Как сообщил «КС» исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков, он и директор ООО «УК «КачествоСервисКомфорт» (ООО «УК «КСК») Игорь Лапекин обратились в полицию с заявлением с требованием проверить правомерность действий Сергея Аверьяскина.

«Мы выступаем против псевдообщественных действий, когда под прикрытием общественной деятельностью преследуются исключительно собственные коммерческие интересы. У нас есть все основания полагать, что управляющим компаниям могли поступать предложения за якобы покровительство, и не безвозмездно. Отказ чреват тем, что из управления этой компании может быть выведена часть жилого фонда. Вариантов это сделать масса, например, перевести в другую компанию или уговорить жителей организовать ТСЖ», — рассказывает Иван Волков.

Совпадение или закономерность, но произошло расторжение договора с ООО «УК «КСК», считает исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск». «Сергей Аверьяскин стал проводить встречи с жильцами, где ведут свою деятельность УК «МКС-Новосибирск», УК «Дзержинец». Могу только предположить, что велась общественная работа с жителями по переходу в другие компании. И если сначала мы решили закрыть на это глаза, так как сами изначально согласились на его условия, но ввиду его активных действий, направленных на дискредитацию нашей репутации, были вынуждены написать заявление в полицию», — говорит собеседник «КС».

Заявления, которые компаниями были направлены в полицию в начале августа, имеются в распоряжении «КС». Мы указали в этих заявлениях, что ООО «УК «КСК» за август и сентябрь 2016 года перечислило НП «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» 60 тыс. руб. за образовательные услуги, в частности, курсы, семинары и так далее. Но как следует из заявления, фактов, подтверждающих оказание услуг, у нас нет. В ноябре компанией принято решение не перечислять денежные средства «ЖКХ. Контроль-Новосибирск».

Похожая история и у головной компании ЗАО «МКС-Новосибирск». В заявлении прямо говорится, что «По данным УК, с 2014 по 2016 год компания перечислила НП «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» 336, 6 тыс. руб.».

Отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть цели по переводу жителей, Иван Волков ответил, что «попыток было много, но недовольство жители пока единожды выразили отказом от обслуживания. Случилось это с домом по ул. Широкая, 125, площадь дома порядка 12 тысяч квадратных метров».

Заявления в полицию — ответная реакция

В беседе с корреспондентом «КС» исполнительный директор «ЖКХ. Контроль- Новосибирск» отметил, что заявления в полицию от ЗАО «МКС-Новосибирск» и его дочерней компании ООО «УК «КСК» — это ответная реакция на то, что он «вслух позволил себе сказать, что эта компания нецивилизованными методами захватывает жилой фонд».

Сергей Аверьяскин пояснил, что изначально организация взаимодействовала с СРО «Созвездие», куда и входила компания «МКС-Новосибирск». «С 2013 года была проведена не одна сотня семинаров, в том числе и по капитальному ремонту. В подтверждение у нас имеются видео- и фотосъемка, а также отчеты, которые были предоставлены господину Волкову. Также эти отчеты мы отсылаем в Москву, в национальный центр, все деньги проходят через банк, платятся налоги. За 3 года взаимоотношений с СРО «Созвездие» и «МКС-Новосибирск» к нам не было предъявлено ни одной претензии. Такие претензии к нам появились только через три дня после проведения пресс-конференции», — отмечает собеседник «КС».

По словам Сергея Аверьяскина, Иван Волков «категорически» отказывался подписывать акт выполненных работ и мотивировал это тем, что придется платить процент с прибыли, которую они не хотят обнародовать.

Как вспоминает исполнительный директор «ЖКХ. Контроль-Новосибирск», за три года работы на его услуги не поступало никаких нареканий. А инициатива расторгнуть договорные отношения с «МКС-Новосибирск» поступила от «ЖКХ. Контроль- Новосибирск». «В сентябре 2016 года мне поступали предложения очернять некоторые управляющие компании, такие как «ССЦ», УК «Первомайское», «Спас-Дом», «Служба заказчика по Ленинскому району», «Гарант», «Регион». Предлагалось переводить дома за 30 руб. за квадратный метр в компании Волкова. Мы ответили отказом, тогда же я направил господину Волкову письмо о расторжении договорных отношений», — говорит Сергей Аверьяскин.

Также он отрицает тот факт, что ООО «УК «КСК» перечисляло организации 60 тыс. руб. «У нас на это есть документальные подтверждения», — отвечает собеседник «КС». «Также непонятно, что за сумма 336 тысяч рублей за 3 года? Это 9,2 тысячи в месяц?» — продолжает недоумевать исполнительный директор «ЖКХ. Контроль-Новосибирск».

Также он выразил надежду, что заявления оппоненты в полицию все-таки передали, и при этом заметил, что в правоохранительные органы его до сих пор так ни разу и не пригласили. «Предполагаю, что по этим бредовым домыслам в полиции Ивану Волкову отказали», — размышляет Сергей Аверьяскин. К тому же, по его мнению, это удачный способ дискредитировать главу такой «авторитетной организации», как «ЖКХ. Контроль-Новосибирск».

В случае если же заявления все-таки в правоохранительные органы подали, Сергей Аверьяскин отмечает, что намерен ответить встречным заявлением за ложный донос.

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