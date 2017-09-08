В Новосибирске возобновилось строительство мультифункционального квартала «Снежная Миля». По данным самой компании, все административные, строительные и политические вопросы, ранее задерживающие строительство, к осени 2017 года оказались решены. Более того, в компании констатируют наличие роста интереса к проекту со стороны российских и зарубежных партнеров.

«Притяжение» в Сибирь

Напомним, что проект мультифункционального квартала «Снежная Миля» был впервые анонсирован в 2013 году. Сразу после презентации проект стал широко обсуждаться в деловых кругах города как один из самых масштабных. И не только по объему инвестиций (более шести миллиардов рублей), но и по планке амбиций его проектировщиков и строителей. Планировалось, что «Снежная Миля» станет новым деловым центром Сибири и «точкой притяжения» в Новосибирск многих крупных региональных и федеральных компаний. В декларации указывалось, что на участке протяженностью более 300 метров вдоль улицы Большевистская смогут разместиться деловой центр, отель, апартаменты, рассматривалось включение в проект торгово-развлекательных площадей.

Такой формат «города в городе» предусматривает проживание сотрудников деловых центров на территории комплексов.

Завершить строительство комплекса изначально планировалось в 2018 году. Однако в ходе реализации проекта возникали различные административные, строительные и политические вопросы, о них ранее подробно писал «КС», которые способствовали пролонгации сроков строительства объекта. Так, практически два года заняли разбирательства с муниципалитетом — застройщик «Снежной Мили» в суде требовал признать незаконным уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство. В свою очередь муниципалитет в лице занимавшего тогда позицию вице-мэра города Андрея Ксензова отмечал, что по улице Большевистской очень нагруженный трафик, необходима реструктуризация прилегающей дорожной сети: должно быть определенное количество парковочных мест, пешеходные переходы, дорожные развязки.

В свою очередь в «Снежной Миле» не отрицали, что указанные вопросы нуждаются в детальном и всестороннем рассмотрении, но предлагали не делать скоропалительных выводов. В компании отмечают, что вопреки стереотипам, проект «Снежной Мили» способен даже снизить транспортную нагрузку на улицу Большевистскую, поскольку у нескольких тысяч ее жителей и сотрудников не будет необходимости каждый день выезжать и возвращаться обратно по магистрали в часы пик. Кроме того, застройщик благоустраивает улицу Обскую, которая становится локальным дублером Большевистской на этом участке. И сегодня, как отмечают в «Новограде», все спорные вопросы уже урегулированы.

Презентация в Лондоне

Напомним, что после презентации в Новосибирске проект «Снежной Мили» был высоко оценен не только в России, но и за рубежом. Так, председатель совета директоров ГК «Новоград» Евгений Грибов получил в Лондоне награду Международного архитектурного конкурса, жюри которого признало проект «Снежной Мили» лучшим в номинации «Создание благоприятной среды для людей, проживающих в многофункциональном комплексе мегаполиса». Как правило, требования к номинантам учитывают, насколько тот или иной проект способен изменить не только архитектурный облик определенной части города, но и вообще деловую жизнь в городе. В случае, если комплекс может принять крупные компании из других районов, а также офисы федеральных структур, то это увеличивает его шансы на победу.

Несколько недель назад ГК «Новоград» объявила о начале строительно-монтажных работ на площадке и активизации работ по возведению квартала. Все административные, строительные и политические вопросы, ранее задерживающие строительство, к осени 2017 года оказались решены. По информации источников «КС», это привлекло к новосибирскому проекту интерес возможных партнеров как из числа девелоперов, так и возможных крупных арендаторов. Евгений Грибов подтвердил изданию, что сейчас действительно рассматривает предложения с различной степенью участия в проекте от нескольких российских и зарубежных партнеров. И вполне возможно, что к завершению строительства «Снежной Мили» в проект будет вовлечена не только новосибирская ГК «Новоград», но также несколько других известных девелоперских компаний. При этом текущая экономическая ситуация не должна повлиять на амбициозные планы застройщика. «Считаем, что за концепцией многофункциональных комплексов — будущее, и мы в этом направлении уверенно движемся, невзирая ни на какие санкции и кризисы», — резюмировал Евгений Грибов.

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