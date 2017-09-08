В 2018 году Новосибирск отпразднует 125-летие. К этому событию мэрия города организовала конкурс с созвучным названием «125 идей для города», цель которого — собрать 125 самых интересных городских проектов по улучшению пространства города, относящихся к полномочиям муниципалитета. Подрядчиком по разработке фирменного стиля и сайта конкурса стала студия «МартДизайн». «КС» побеседовал с представителями компании и другими участниками рынка о результатах реализации проекта, его преимуществах и недостатках, а также о соответствии общей айдентики города.

«Новосибирск ─ город-авангард»

По словам ведущего графического дизайнера студии «МартДизайн» Анастасии Локтевой, перед началом работы над проектом уже был сформирован некий взгляд на концепцию визуального образа 125-летнего юбилея Новосибирска и сайта, так как заказчик изначально определил свое видение городского стиля.

«Новосибирск — город-авангард. В предыдущем году мэрия Новосибирска формировала концепцию айдентики, и ей не хотелось уходить далеко от этого видения, но в то же время было желание сделать что-то новое и современное и при этом более уникальное, — рассказывает Анастасия Локтева. — Цветовую гамму мы взяли похожую: красный, синий, черный — цвета авангарда, начало ХХ века. К геометричной графике добавили черно-белые силуэтные фотографии, которые внесли историчность, дополнительную динамику в композицию и более человечный, теплый характер всей графической системе. Мы использовали живые образы, связанные с историей. Например, у нас там появляется медведь. Нет людей в Новосибирске, которые бы не любили Новосибирский зоопарк. У города много достижений в спорте: плавание, прыжки, велосипедный спорт — все эти образы создают динамику».

Фотографии соединились с точками и линиями — основой графики: «прямая, как некий исторически сложенный отрезок времени и точка», которая двигается, позволяют отследить, как развивалась история города на протяжении всего времени.

Никаких снежинок и прочих стандартных символов Сибири

При разработке концепции визуального образа 125-летия было решено сразу уйти от стереотипов: создавать айдентику, обязательно привязанную к образам Сибири, было не нужно.

«Мы изначально ушли от стереотипов, выбрав другой путь развития для самого стиля. Выбирая стереотипные образы — снежинку, Сибирь, елки, люди не наделяют их никаким другим смыслом. Это выглядит поверхностно: будто бы визуальный образ создает турист, который приехал в Сибирь в первый раз. Люди, которые живут здесь, которые имеют образование и помнят, как город развивался, знают, что он молодой и что его лучше всего можно соотнести с началом ХХ века. Эта история ловко ложится в концепцию города», — рассказывает Анастасия Локтева.

По ее словам, если бы студия «МартДизайн» сделала «медведя со снежинкой и сердечком», компании было бы стыдно: важно, на ее взгляд, чтобы плакаты выделялись на фоне самого города. Минус большинства работ в направлении брендинга территорий — стремление показать только то, что есть в настоящий момент, а это поверхностный взгляд, необходимо воспринимать город как цепь событий, которая складывалась не один год, считает собеседница «КС».

Одним из важных аспектов работы в компании считают создание яркой стилистики, ведь Новосибирск — город преимущественно серый. Кроме того, по мнению Анастасии Локтевой, город довольно сильно наполнен рекламой, что создает много информационного шума. Поэтому дизайн должен был стать выразительным.

Всего на создание айдентики конкурса у специалистов студии «МартДизайн» ушло две недели. В процессе создания концепции в компании разработали восемь плакатов, состоящих еще из восьми. В итоге получилось 64 макета, что, по словам Анастасии Локтевой, вполне достаточно для наружной рекламы на два года. Эта работа заняла около четырех дней.

«Задача была сложная, мы понимали, что у нас не будет возможности готовить материалы к печати и работать над всеми макетами в студии. Нужно было сделать визуальную систему очень простой, чтобы люди, которые впоследствии будут работать с ней, смогли легко управляться со всем, не пририсовывая чего-то нового», — добавляет она.

Сайт как общегородская история

Сайт для конкурса также разрабатывали в «МартДизайне»: здесь люди могут предлагать свои идеи, а жители города общим голосованием в дальнейшем выберут 125 лучших проектов для реализации.

По словам ведущего веб-дизайнера студии «МартДизайн» Максима Логунова, сайт нужно было сделать простым, сохранить при этом айдентику конкурса, связать все в единую коммуникацию «как одну большую рекламную кампанию вместе с наружной рекламой, мероприятиями и социальными сетями». Кроме того, все это нужно было сделать быстро, отмечает собеседник «КС». При разработке использовалось много графики, простая верстка «без хитрых элементов и сложной анимации»: аудитория проекта очень широкая, а потому «нужно было сделать все предельно понятно».

«В этом проекте мы хорошо отработали подход: где можно сделать проще, там нужно делать проще», — рассказывает Максим Логунов.

Всего на разработку сайта у «МартДизайна» ушло четыре недели в рабочих часах, по одной на каждую версию. В первой содержалась информация о проекте, во второй — объявление о сборе работ и конкретизация условий конкурса, сюда же были добавлены пара страниц, новости и другие изменения. Третья версия — это прием работ. В четвертую было добавлено три страницы с голосованием, регистрацией, просмотром и отбором всех предложений.

Простота сайта реализовалась в понятной и проработанной навигации, в которой большую роль сыграла объяснительная часть (где что прочитать, куда нажать и т. д.), считают собеседники «КС».

Чего не хватило?

На вопрос о том, есть ли у сайта недоработки, в «МартДизайне» отметили, что главным образом не хватило времени, поскольку все было выполнено в очень сжатые сроки. По словам Максима Логунова, это позволило бы сделать «отдельные моменты» аккуратнее и больше внимания уделить верстке.

Что касается обратной связи, то в данном случае в студии остались полностью довольны. «По фидбэку, по количеству заявок, которые подали горожане, все отлично. Мы рассчитывали на половину от представленных идей: закладывали 500, а получилось 1298 заявок. Значит, сайтом пользовались активно, и все для всех было понятно», — рассказывает Максим Логунов.

По его же словам, было бы целесообразно, если бы администрация города один раз каждые пять лет повторяла реализацию подобного проекта и «заряжала конкурс».

«Пара лет, и он станет стилем города»

По мнению совладельца студии креативных решений CLUBNIK Михаила Надымова, сайт конкурса «125 идей для города» явился примером того, как должна решаться коммуникационная задача между властью и жителями с помощью инструментов дизайна.

«Структура подачи информации и визуальные акценты последовательно доносят до посетителя информацию о конкурсе. Информационный стиль текста помогает быстро вникнуть в суть. Перемещаться по нужным блокам сайта удобно. Здорово, что нет комментариев к идеям. Они внесли бы хаос в четкую систему пользовательского взаимодействия: изучил, предложил, проголосовал», — считает собеседник «КС».

Он же отмечает: фирменные стиль и дизайн сайта органично сочетаются с формой диалога конкурса, все четко, понятно и заметно. Важным в процессе создания сайта стало то, что власти не организовывали долгие конкурсы и голосования по выбору подрядчиков и вариантов дизайна, как это было при выборе фирменного стиля и бренда города. По мнению Михаила Надымова, люди привыкнут к визуалу, который впоследствии может стать стилем города.

«Я воспринимаю Новосибирск точно так же, как восприняли его дизайнеры сайта. Мне нравится, как внедряется этот стиль — интеллигентно. Пара лет, и он станет стилем города», — поясняет Михаил Надымов.

На его взгляд, в городе наконец появилась площадка для диалога власти и жителей Новосибирска, которая позволит последним влиять на формирование окружающей среды. Это один из первых шагов в осознании себя как гражданина, а не просто голосующего налогоплательщика, считает он. Кроме того, сайт стал функциональным дополнением к праву выбирать депутатов и президента, убежден Надымов.

Арт-директор digital-агентства Wow Стас Осипенко оценил дизайн сайта на «четверку», отметив в качестве недостатков не везде «приятную» типографику и оформление разделов (к примеру, раздел со списком идей), отсутствие изящных анимаций элементов сайта — раскрывающихся списков, ховеров кнопок, карточек и т. д. Функциональным возможностям сайта арт-директор поставил «4,5», отметив, что «все работает, но нет возможности авторизоваться с помощью аккаунта в социальных сетях». Самую низкую отметку получила навигация, точнее, ее удобство — «3,5». Как отметил Стас Осипенко, меню не прикреплено даже в мобильной версии, и перейти в другой раздел сложно.

В качестве плюса он отметил только приятную графику и сочетание цветов. В целом, на его взгляд, стиль сайта вполне соответствует реальному образу города.

Среди недостатков сайта Михаил Надымов выделил дублирующиеся идеи в голосовании.

«Например, два раза предлагают обустроить озеро в районе “Чистой слободы” (#24 и #80). Любители заговоров найдут примеры идей, которые уже реализуются (#91). Может создаться впечатление “подставного” голосования. Но это уже вопрос к организаторам, а не создателям сайта», — отмечает собеседник «КС».

Не хватает на сайте и блока о мировом опыте формирования городского пространства с примерами объектов, мероприятий и площадок, считает он. Такой блок помог бы посетителям формулировать свои предложения предметно, а не в общих словах по типу (#16): «Хочется, чтобы рядом с нашим домом ул. Экваторная, 15 была ухоженная красивая территория, поэтому просим ее благоустроить к юбилею Новосибирска. Жителям будет приятно!», считает Михаил Надымов.

В свою очередь директор и основатель Первой Академии Маркетинга Ирина Ластовка оценила сайт как простой и понятный: «никаких лишних слов, непонятных лонгридов и формализма». Дизайн получился легким, а функциональные возможности — доступными, считает она.

«Основной плюс сайта как раз в той самой простоте восприятия. Все государственные проекты обычно грешат сложностью инструкций, правил, схем, а этот сайт разительно отличается. Видно, что его делали творческие люди, далекие от “чиновничьего” мышления», — поясняет Ирина Ластовка и добавляет, что сайт оправдал ее ожидания.

Условия сотрудничества с мэрией в «МартДизайне» не комментируют. «Если бы проект был коммерческим, то трудозатраты на создание фирменного стиля и сайта я бы оценил от 400 000 рублей. Но это имиджевая история. Она может быть бесплатной или покрывать только рабочие часы сотрудников, без учета прибыли и других фондов», — резюмирует Михаил Надымов.

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