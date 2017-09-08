Властям Красноярского края поступило предложение от холдинга «Базэл» сформировать ОЭЗ на базе аэропорта «Емельяново». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора холдинга.

Холдинг «Базэл», чьи структуры контролируют аэропорт «Емельяново» в Красноярске, предложил краевым властям сформировать ОЭЗ на базе аэровокзала. Кроме того, холдинг направил обращение в федеральный Минтранс с просьбой ввести режим открытого неба для перевозки грузов в красноярском аэропорту. Отметим, что недавно министр транспорта РФ Максим Соколов заявил о возможном присвоении такого статуса бурятскому аэропорту «Байкал».

О ведении переговоров по присвоению режима открытого неба «Емельяново» рассказал в интервью ТАСС управляющий директор авиационной дирекции «Базового элемента» Алексей Васильченко.

«Мы готовимся участвовать в этих переговорах в отношении аэропорта Красноярск. Мы хотели предложить Министерству транспорта поддержать наше предложение по открытому небу для грузовых перевозок», — сказал Васильченко, добавив, что этот режим поможет развивать красноярский аэропорт как грузопассажирский узел.

Сформированная же на базе аэропорта ОЭЗ должна быть ориентирована на транзит грузов через аэропорт и на размещение производства. По словам Алексея Васильченко, детальное обсуждение этого вопроса может начаться в 2018 году.

К слову, вопрос введения открытого неба в аэропорту Красноярска поднимался в 2012 году, но Минтранс РФ не поддержал эту идею.

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