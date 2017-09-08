Аман Тулеев уволил начальника одного из областных департаментов

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил провести проверку закупок, которые совершает сфера здравоохранения. Из-за ранее выявленных нарушений отстранен от должности начальник департамента здоровья.

В Кемеровской области проходит тотальная проверка всех закупок больниц в связи с тем, что ранее были выявлены факты приобретения одного и того же оборудования, однако с разницей в цене до двух раз. За нарушения губернатор Кузбасса Аман Тулеев уволил начальника областного департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Сина. Кроме того, увольнение может грозить и руководству лечебных учреждений: все зависит от результатов массового анализа закупок за 2017 год.

«Областная клиническая больница купила инструмент для эндоскопа за 26 тыс. 954 рубля, а областная детская больница — точно такой же за 19 тыс. рублей. Еще один пример: Новокузнецкий онкологический диспансер купил медицинскую кушетку за 8 тыс. 619 рублей, а Междуреченская районная больница — за 3 тыс. рублей», — поделились некоторыми наблюдениями в пресс-службе областной администрации.

К слову, в этом году в Кузбассе будет увеличен фонд оплаты труда бюджетным работникам. Медработники начнут получать повышенную примерно на 4% зарплату с 1 октября.

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