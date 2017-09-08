Красноярские депутаты заподозрили компанию-реконструктора Коммунального моста в коррупционных нарушениях. Подрядчик — крупнейшая строительная фирма «Сибиряк» — нарушения отвергает. Наблюдатели допускают, что претензии могут в том числе быть связаны с мэрскими амбициями гендиректора девелопера Владимира Егорова.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев направил в местную прокуратуру, ФКУ «Байкал» и региональное Министерство транспорта информацию о признаках коррупционных нарушений при работах по ремонту Коммунального моста в краевой столице.

Подрядчиком по проведению работ выступает ООО «УК «Сибиряк». Сумма контракта — 385 млн рублей. Соответствующий контракт с муниципальным учреждением «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» был заключен в июне нынешнего года. Однако, обращает внимание парламентарий, уже в августе было подписано дополнительное соглашение, существенно изменившее первоначальный проект — существенно снижены объемы использования арматуры и бетона.

По словам Зайцева, на объекте также для гидроизоляции используют полимерную мастику производства ООО «Акродекор-К», которая предназначена для бассейнов и санузлов, однако не предусмотрена проектной документацией моста. Более того, генеральный директор этого юрлица Любовь Ширай в нынешнем году была трудоустроена в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» консультантом отдела лабораторного обследования качества дорог и весового контроля. Именно эта структура и осуществляет контроль за выполнением работ, утверждает депутат.

«Официальное заключение будет готово в ближайшие дни. Но уже очевидны множественные нарушения проекта, использование материалов, которые во время ремонта мостов никогда не использовались. Плюс оказалось, что один из пролетов моста получил дополнительную нагрузку, которую никто не рассчитывал. И все это, конечно, приведет к снижению долговечности ремонта. И надеюсь, что в ближайшее время свою правовую оценку действиям заказчика и сотрудницы управления дадут правоохранительные органы», — резюмирует депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров все претензии отвергает. «Такого качественного ремонта моста, который мы производим сейчас, никогда не было. И вряд ли будет! Следующий ремонт, я так думаю, будет происходить после того, когда будут заменять мост. Есть, конечно, затяжки у них, куда-то отправляют, но в основном с нами соглашаются. Все конструктивы согласовываются с проекти­ровщиками в обязательном порядке, и специалисты нам дают все разрешения. А если что-то не согласовано, то есть служба строительного контроля», — заявил руководитель компании, добавив, что за вышеуказанную гидроизоляцию у него «душа радуется».

В свою очередь депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко сомневается в справедливости обвинений. По его мнению, претензии могут быть вызваны «недопониманием» либо «иметь определенную политическую составляющую». «Я не видел документов по мосту, поэтому выносить здесь квалифицированное мнение не могу. Однако по опыту общения с Егоровым могу сказать, что он может производить впечатление грубого и заносчивого человека, но, уверен, он никогда бы не пошел на нарушение норм и регламентов. Тем более, с учетом той серьезной ответственности, которая грозит в этом случае. В свою очередь, Илья Зайцев — человек активный, мог просто зацепиться за какой-то эпизод, из-за чего возникло недопонимание. С другой стороны, к личности Егорова есть повышенное внимание в связи с его заявлениями о возможном участии в выборах мэра Красноярска», — рассуждает муниципальный парламентарий.

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