В Новосибирске на 56% выполнили программу капремонта многоквартирных домов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 6 сентября проконтролировал выполнение программы капремонта. Из 521 дома отремонтировано 290.

«Реализация программы капитального ремонта в полном разгаре, в Новосибирске интенсивно продолжаются ремонтные работы», — прокомментировал ход работ мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Капитальный ремонт выполнен уже на 290 объектах. Всего в планах на 2017 год стоит 521 дом. «Этот план будет выполнен, никаких корректировок у нас не ожидается, — считает мэр. — Мы стараемся идти навстречу жильцам в том случае, когда они просят перенести ремонт на более ранний срок или отказываются от тех или иных видов работ. По многоквартирным домам механизм у нас отработан, начало было трудным, в прошлом году пришлось расторгнуть договоры с некоторыми подрядчиками, они не справлялись с требованиями. Сейчас такого уже нет».

В домах, попавших в программу капремонта, в основном ведутся внутридомовые работы. Это, по мнению мэра Анатолия Локтя, наиболее сложная задача, требующая согласования с жителями. «В старых домах мы сталкиваемся с проблемами, связанными с отступлениями от проектов домов, когда элементы отопительной системы, водоснабжения сделаны произвольно. Всё это нужно возвращать в проектное состояние, чтобы, например, при отключении воды в одной квартире не обесточивать другие этажи. Кроить из кусков коммуникации опасно», — подчеркнул мэр.

Во время выездного совещания Анатолий Локоть побывал на нескольких объектах капитального ремонта в Железнодорожном районе: на ул. Железнодорожной, 9 и 11, ул. Омской, 89 и ул. Челюскинцев, 7. Дом по улице Челюскинцев — памятник архитектуры 1929 года постройки. Исходя из его особого положения, ремонт дома может осуществлять только специализированная компания. «С этим подрядчиком мы не первый раз сдаем объекты, — сообщил мэр. — В прошлом году здесь отремонтировали крышу и инженерные коммуникации. Сейчас подрядчик приводит в порядок фасад жилого дома».

В 2016 году в доме по ул. Челюскинцев были отремонтированы внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, электро- и теплоснабжения, подвал и крыша.

Несмотря на то, что дом по ул. Челюскницев, 7 — памятник архитектуры, дополнительного финансирования из иных источников, кроме городского бюджета, на ремонт не потребовалось. «Все делается из фонда, из так называемого «общего котла». Особенность заключается только в том, что не каждая организация может проводить ремонтные работы на таких объектах, для этого необходима лицензия», — напомнил Анатолий Локоть.

«Никакие изменения, перепланировки не могут быть допущены, в том числе надстройки и реконструкции», — заверил глава города.

По данным заместителя генерального директора ООО «С-2» Вадима Сапунова, сметная стоимость ремонтных работ дома на ул. Челюскинцев составляет 11,2 млн руб. «Сложность заключается в том, что дом рушится вплоть до кирпича, и если обычно мы выполняем 30–50% объема работ, то в данном случае приходится выполнить все 99%. Мы заново восстанавливаем всю штукатурку. Кроме того промерзает стена, соответственно ее необходимо утеплить», — отметил Вадим Сапунов.

На сегодня подрядчик выполнил работы на 25%. Завершить ремонт в компании планируют к 15 октября.

«Важные параметры, на которые мы ориентируемся, — это качество и сроки. Такие требования мы предъявляем компаниям, которые выиграли конкурсы и работают на этих объектах. Интенсивность работ высокая, и очень важно, чтобы в ходе ремонта соблюдались технологии», — сказал глава города.

Как подчеркнул мэр, подпись под актом приемки дома ставят и собственники жилья — их представители. Обращаясь к жителям домов, где ведутся работы, он сказал: «В ходе ремонта делайте замечания, тогда можно избежать ошибок или быстро их поправить».

Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной программы. В 2016 году в Новосибирской области отремонтировано 557 объектов, на что было направлено около 1,5 млрд руб. В 2017 году планируется сделать 667 домов, на это требуется в целом 2 млрд руб. При этом в Новосибирске темп работ растет: в 2016 году было отремонтировано на 46% больше домов, чем в 2015-ом (410 объектов). А в этом году план еще больше. Однако работы идут не без проблем. Также напомним, что не так давно в мэрии Новосибирска появилось отдельное управление капитального ремонта. Оно входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter