Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло не считает, что новосибирский метрополитен нуждается в повышении цены на проезд. Рост тарифа он назвал «крайней мерой» на презентации проекта развития метро.

На совещании об особенностях эксплуатации Новосибирского метрополитена и перспективах его развития полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло не счел необходимым повышать стоимость проезда в метрополитене. Сейчас один жетон метро стоит 20 рублей, но руководство подземки предлагало поднять тариф на 3 рубля. Это вызвало недовольство общественности, и сегодня на совещании Меняйло предложил руководству метрополитена обосновать такое повышение и рекомендовал изыскать другую возможность для решения проблем, поскольку «подъем тарифов — крайняя мера, которая должна быть обоснована».

Одной из мер для нахождения дополнительных средств Сергей Меняйло назвал взыскание долгов. По словам полпреда, на сегодня метрополитену должны порядка 400 млн рублей. На это начальник новосибисркого метрополитена Аркадий Чмыхайло сказал, что повышенный тариф сможет обеспечить только поддержание работы метро, тогда как для развития цена должна быть поднята еще на два рубля, то есть до 25 рублей. В метро на текущий момент требуется масштабная замена силовых кабелей, модернизации средств связи в тоннелях, ремонт вентиляторов.

Кроме того, на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть констатировал, что завершение строительства Дзержинской линии метро за счет инфляции может увеличиться с 13 млрд рублей до 15 млрд рублей. Проект уже требует актуализации, поскольку он не обновлялся с 2014 года, когда власти планировали строить метро с помощью частного инвестора, но проект были вынуждены заморозить из-за экономического кризиса. Однако проект строительства метродепо на территории, где не так давно располагался Гусинобродский рынок, может быть возобновлен. В мэрии ранее говорили, что нашли инвестора для этого. Метродепо и еще две станции завершат «зеленую» ветку метро.

К слову, для завершения строительства только одной станции «Золотая нива» требуется 800 млн рублей.

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