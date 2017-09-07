Коттедж сооснователя «СЛК-Моторс» оценили почти в два десятка миллионов рублей

Коттедж Дмитрия Малахова будет продан. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилось сообщение об определении начальной продажной цены имущества предпринимателя.

Имущество признанного в феврале банкротом новосибирского предпринимателя Дмитрия Малахова распродают. Так, стало известно, что коттедж основателя «Сибирской лизинговой компании» («СЛК») и одного из основателей ГК «СЛК-Моторс», в прошлом одного из крупнейших автодилеров Новосибирска, оценен в 17,99 млн рублей. Трехэтажный коттедж располагается в Бердске. Его площадь, согласно положению на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, составляет 288,4 кв. м.

Реализация имущества должника будет проходить до 9 декабря 2017 года. Дата торгов относительно коттеджа пока не назначена. Деньги от продажи может получить Сбербанк, чье требование в размере 18 млн рублей было включено в реестр требований кредиторов в июле.

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