Появление пешеходной улицы в центре города и реконструкция набережной Оби — лишь часть изменений, в которых уже давно нуждался Новосибирск с точки зрения городской инфраструктуры. Что, по мнению представителей деловых кругов, нужно было бы сделать в центре Новосибирска, чтобы он приблизился к современным европейским мегаполисам? Об этом — в материале «КС»

«КС» пообщался с представителями сибирского бизнеса и, базируясь на их комментариях, сформулировал семь основных принципов преобразования городской среды. Улица Ленина уже стала пешеходной по выходным, на Михайловской набережной полным ходом идут благоустроительные работы. Изменения в целом нашли позитивный отклик у горожан, но достаточны ли они? Редакция «Континент Сибирь» провела опрос на своей странице в Facebook среди читателей издания. Многие из них уже побывали на вновь открывшейся пешеходной улице и оценили неоднозначность этого проекта. Какими еще объектами дополнить центр города, чтобы приблизить Новосибирск к уровню европейских мегаполисов?

Каждый городской проект должен иметь четко продуманную идейную концепцию

Несмотря на то, что отклики представителей бизнеса были совсем разными, в одном практически все респонденты оказались единодушны. Прежде чем вносить какие-либо изменения в облик города, необходимо продумать концепцию. Каждый вновь появляющийся объект должен нести смысл, стать символом города, его козырем.

Генеральный директор ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Вадим Кулубеков предлагает взять за основу концепцию европейских городов, где места отдыха создаются в исторических уголках, имеющих особое значение в жизни мегаполиса и горожан. «Организация любых мест и зон отдыха должна быть обоснована концептуально, чтобы была идея, смысл, важный для города и его жителей», — поясняет свою идею предприниматель.

Основатель юридической компании «Ветров и партнеры» Виталий Ветров — один из тех, кто неоднозначно оценил проект пешеходной улицы, и главный недостаток видит в отсутствии единого подхода к реализации. «Задумка сделать пешеходную улицу, наверно, хороша, но есть ощущение отсутствия единой концепции. Когда я там был, запомнилась спорность всего происходящего, некоторое недоумение. Походил, посмотрел, пожал плечами. Не уверен, что в третий раз пойду. Я бы сначала тщательно продумал и сформулировал концепцию, а уж потом приступил к реализации, сохраняя целостный формат и единый стиль», — поясняет собеседник «КС».

С коллегами солидарен и генеральный директор инжиниринговой компании «Империал» Виктор Остахов, который внимательно следит за преображением Михайловской набережной и подчеркивает: «Важен не только ремонт и реконструкция, а концепция, чтобы объект стал символом города, его козырем».

Вновь созданные объекты городской инфраструктуры должны отвечать потребностям разных групп населения

По словам опрошенных «КС» представителей деловых кругов, любая концепция реализации социального проекта должна учитывать потребности местных жителей. Любое преобразование должно нести пользу, быть удобным и вызывать искренний интерес у горожан.

На то, что любой городской проект должен учитывать потребности разных групп населения, обратил внимание Виктор Остахов. Не менее важно организовать информационную подачу и постоянно освещать проекты в СМИ. «Да, пешеходную аллею сделали, но насколько это было эффективно? Два подряд выходных пешеходная зона пустовала. Жители не были подготовлены к такому нововведению, поэтому с недоумением восприняли новшество. На мой взгляд, необходимо сначала оповестить людей, показать пользу и выгоду этого решения. В таких ситуациях эффективно проводить публичные слушания, опросы, конкурсы. Все предложения должны обсуждаться на уровне общественности и инициативной группы», — поясняет Виктор Остахов.

Продолжать работу по преобразованию улицы Ленина в полноценную пешеходную зону

Инициативу создания пешеходной улицы многие представители деловых кругов одобряют, но акцентируют внимание, что сама идея еще требует доработки.

Соучредителю компании «Байт-Транзит-Континент» Алексею Шпикельману запомнилось ощущение удовольствия от того, что можно абсолютно свободно идти по дороге и наслаждаться видом вокруг. «Задумка эта потрясающая, и она потихоньку набирает ход. Первое время там было пусто, никто не верил в проект, да и погода вносила свои коррективы. Но постепенно у горожан все больше нарастает желание посетить новую зону, прогуляться, посмотреть. Чувствуется душевная атмосфера, позитивный настрой», — подчеркивает собеседник «КС».

Схожими ощущениями с изданием поделился директор компании «Диалогика» Артем Коваленко. Бизнесмен сам живет в центре, и ему нравится, как постепенно меняется облик города. «Пешеходная улица Ленина стала совсем другой. В моем восприятии раньше она была рабочей, теперь как будто более живая, превратилась в место отдыха. Обратил внимание на клумбы с цветами и декоративными деревьями. Хотелось бы побольше таких ярких цветов, оригинальных клумб, нарядной зелени. Сердце радуется, когда видишь природный оазис в самом центре большого города», — поясняет Артем Коваленко.

Вместе с тем, по мнению Вадима Кулубекова, недостаточно просто перекрыть участок дороги, перенаправить поток транспорта и тем самым открыть в Новосибирске пешеходную улицу. «Проект пешеходной зоны надо еще докручивать. Прежде всего, ее развитие ограничивает то, что она временная. К тому же настоящий Арбат должен быть мощеный, с цветущими и декоративными растениями, лавочками для отдыха», — поясняет директор сети «Дядя Денер» Антон Лыков.

Организовать дополнительные зеленые зоны, увеличить территорию насаждений

Собеседники «КС» констатируют, что Новосибирск — город пыльный, загазованный. Поэтому ему, прежде всего, необходимы обширные зеленые территории, природные массивы, способные защитить жителей от недостатков большого города и плохой экологии.

Для Виктора Остахова очевиден недостаток зеленой зоны в городе: «Точечная застройка продолжается, а значит, зеленая зона становится меньше». То, что городу не хватает парков и скверов, зеленых уголков, отмечает и Артем Коваленко. По его мнению, любая «встреча с природой» ценится по-особому, дарит ощущение расслабления, перезагрузки.

Виталию Ветрову также хочется больше зеленых зон, где можно спастись от загазованности и шума. «Хорошо, если в центре города появится большой парк с достаточным количеством беседок, скамеек, где в летнее время можно спокойно посидеть, отдохнуть в тишине подальше от городской суеты и машин. Но мне кажется, в центре трудно найти такое место и что-то глобально переустроить», — делится мыслями Виталий Ветров.

Вадим Кулубеков также считает, что рекреационные зоны должны быть расположены в шаговой доступности. «В центре, например, рядом расположены Первомайский сквер, сквер возле Оперного театра, сквер за зданием Филармонии. Таких мест должно быть больше, оформленных и украшенных по-разному, чтобы люди приходили туда отдохнуть», — поясняет бизнесмен.

Обустроить места и зоны для массовых занятий спортом

Спорт сегодня — популярная тема, здоровый образ жизни широко пропагандируется среди жителей мегаполисов. Чтобы поддержать и инициативную спортивную молодежь, и старшее поколение, требуется организовать места для бега и катания, велосипедные и беговые дорожки.

«Новосибирску нужны спортивные объекты, доступные широкому кругу населения. У нас кроме Заельцовского парка и Ботсада нет объектов, приспособленных для бега и катания, да и те недостаточно оборудованы и обустроены для этих целей», — поясняет Виктор Остахов, занимающийся спортом и недавно переплывший Босфор (6,5 км).

Вадим Кулубеков, который сам занимается триатлоном (одним из его личных достижений стало преодоление расстояния 420 км на велосипеде за 2 дня), предлагает организовать в Новосибирске свободный прокат велосипедов. «Хорошим заимствованием было бы обустройство автоматизированных пунктов проката, когда свободно можно взять велосипед в одном месте, а оставить в другом. Но тут возникает проблема: в Новосибирске нет зон для катания, отсутствует система велосипедных дорожек», — замечает собеседник «КС».

«Велосипедные дорожки в идеале выделить по всему городу, — поддерживает идею велоспорта Артем Коваленко, недавно завоевавший титул «айронмэна» (три последовательных дисциплины — плавание 3,8 км, потом велосипед 180 км и марафон 42 км). — Сам я занимаюсь бегом и люблю бегать по паркам. Пробежка на свежем воздухе среди деревьев намного приятней, чем механический бег по стадиону».

Преобразования должны быть тщательно продуманы, осуществляться системно и постепенно

Изменения рекомендуется проводить постепенно, в системе. Новые идеи не должны стать нагромождением не до конца продуманных прожектов.

По мнению Алексея Шпикельмана, любые изменения в городе должны происходить постепенно. «Вот создали пешеходную аллею по улице Ленина, теперь нужно время, чтобы жители привыкли и приняли эту новую концепцию, новую зону отдыха. Изменения должны происходить системно, чтобы жители воспринимали задуманное естественно, без принуждения, чтобы не было нагромождения идей и задумок, которые могут вызвать отторжение со стороны населения», — поясняет собеседник «КС». «Быстрых решений нет», — соглашается с коллегой Вадим Кулубеков.

Поддерживать в городе чистоту и порядок

Если посмотреть на проблему под другим углом, в Новосибирске по большому счету можно ничего кардинально не менять. Навести порядок, соблюдать чистоту, ухаживать за газоном и клумбами. Уже это, по мнению бизнесменов, облагородит и преобразит город.

Основатель компаний «Харакири», «Таксисто», сервиса доставки Zavezu, «Городского центра медосмотра», клиники Luxmedica, проекта SlimBodyClub Александр Войтов считает, что к чистоте и порядку легко приучить. «Чистота на улицах города постепенно приучает людей к тому, что мусорить плохо. Для этого нужно установить специальные урны с узким горлышком, в которые нельзя небрежно кинуть, а можно только подойти и аккуратно положить. Проводить качественную уборку тротуаров и примыкающих к ним частей дороги. Установить штрафы за разбрасывание мусора», — считает собеседник «КС».

Виталий Ветров также обращает внимание на поддержание чистоты в городе. По его мнению, прежде всего, нужно убрать мусор с улиц, следить за их состоянием и поддерживать порядок.

Беседки и лавочки, беговые и велодорожки, обилие парков и скверов, чистые газоны и ароматно цветущие клумбы. Таким видят центр Новосибирска горожане с активной жизненной позицией, те, кто внимательно следит за изменениями, происходящими в городе.

«Мы, местные, любим свой город, знаем все его интересные места, парки, фонтаны, всего нам хватает, — признается Антон Лыков. — В Новосибирске достаточно мест, где можно прогуляться и отдохнуть: это и Академгородок, и Нарымский сквер, и Заельцовский парк, и Ботанический сад. Площадь Ленина мне очень нравится, а также Первомайский сквер, улица Советская, район кинотеатра «Победа». Теперь появился и свой Арбат, прогуливаемся там по выходным. Осталось набережную облагородить, и там как раз сейчас ведутся работы».

«По большому счету, ничего нового не стоит придумывать, — соглашается Александр Войтов. — Газоны, чистые улицы, клумбы и фонтанчики — все это очень преобразит Новосибирск».

Редакция «КС» призывает своих читателей к обсуждению. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в центре Новосибирска, чтобы он приблизился к современным европейским мегаполисам? Какие меры нужно предпринимать для улучшения качества городской среды? Свои комментарии оставляйте под материалом, а также в группах «Континента Сибирь», в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

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