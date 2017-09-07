Анатолий Локоть обсудил перспективы строительства метро в Новосибирске с полпредом в СФО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил перспективы строительства метро в городе с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

«Этот вид транспорта очень востребован жителями, однако, чтобы развивать такой крупный проект, нужна поддержка государства. Все ветки новосибирского метрополитена построены за счет федерального бюджета, но часть намеченного плана так и не реализована», — рассказал о встрече Анатолий Локть.

Напомним, что в Новосибирске в ближайшее время планируется построить еще две станции метро: «Гусинобродское шоссе» и «Молодежная». «Это позволит нам разгрузить транспортную обстановку на МЖК», — комментирует эти планы глава города.

Так же, по словам Анатолия Локтя, не менее важно для города строительство второго тоннеля до станции «Золотая нива» и метродепо на Дзержинской линии.

«Я неоднократно поднимал вопрос финансирования метростроения на конференциях федерального уровня. Сегодня мы нашли взаимопонимание в том, что необходимо продолжать работу в этом направлении, и предусмотреть возможность поддержки со стороны федерального центра», — подводит итоги встречи мэр Новосибирска.

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