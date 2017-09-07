Бизнес-клуб МТС проведет онлайн-семинар по мобильной рекламе

 
 
семинар МТС

Бизнес-клуб МТС сообщает о проведении нового онлайн-семинар на тему: «Мобильная реклама или как сделать ваше продвижение заметным». Организаторы приглашают к участию в нем компании из Новосибирска.

В ходе семинара эксперты МТС расскажут о том, как при помощи таргетинга и других особенностей мобильная реклама может стать одним из ведущих инструментов продвижения продуктов или услуг.

Среди тем выступлений: особенности рекламы при помощи SMS-сообщений, способы продвижения новых продуктов и распространения информации об акциях. Одним из основных вопросов семинара станет грамотное использование таргетинга в рекламных кампаниях.

Онлайн-семинар запланирован на 12 сентября. Для участия в нем необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

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