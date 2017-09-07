Профильный комитет ЗС НСО одобрил кандидатуру Ярослава Фролова на должность министра

Сегодня на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения законодательного собрания Новосибирской области было принято решение рекомендовать кандидатуру Ярослава Фролова на должность министра труда и социальной политики региона.

Ярослав Фролов родился в 1976 году в Новосибирске. Кандидат медицинских наук. Являлся главным врачом городской клинической больницы №12. С 2015 года работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области.

Окончательное утверждение Ярослава Фролова руководителем нового министерства произойдет на ближайшей сессии законодательного собрания. Пока он является исполняющим обязанности министра. Губернатор Владимир Городецкий подписал приказ о его назначении еще в августе, но без согласования депутатов это назначение не может вступить в силу.

В разговоре с корреспондентом «КС» председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Игорь Гришунин рассказал, что сомнений в том, что кандидатуру, предложенную губернатором, надо утвердить, у депутатов не было. «Ярослав Фролов работал с нашим комитетом больше двух лет. Мы отлично работали. Это системный, грамотный человек с хорошим фундаментом, сильный человек», — сказал он. Также глава комитета сообщил, что прямо перед началом заседания в законодательное собрание поступило письмо, подписанное сотрудниками социальной сферы одного из районов области. Однако, как выяснил депутат, таких людей в указанных организациях просто нет. По словам Игоря Гришунина, такое письмо можно считать «анонимкой», а подобные документы он даже не рассматривает. Отметим, что указанный текст в виде открытого письма появился в ряде новосибирских СМИ.

Напомним, что новое ведомство было образовано этим летом посредством слияния двух министерств: социального развития и труда. О том, кто может занять ключевые дложности в нем, «КС» подробно писал ранее. Также недавно стало известно, что бывший министр труда региона Игорь Шмидт войдет в состав объединенного ведомства и займет позицию заместителя министра. Стоит отметить, что внимание к процессу объединения министерств проявляла и новосибирская общественность.

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