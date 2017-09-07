Строительство Богучанского алюминиевого завода заморозят

«РусГидро» и «Русал» не будут продолжать строительство Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае. В «Русале» решили направить инвестиции на завершение строительства другого завода, передает ТАСС.

Вторая очередь строительства БоАЗа будет заморожена. Для «Русала» актуальнее направить инвестиции на завершение строительства первой очереди Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), куда уже было вложено более $770 млн. Об этом руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов заявил журналистам в кулуарах ВЭФ-2017. Проектная мощность БоАЗа составляет около 600 тыс. тонн алюминия в год, но пока этого не потребуется, так как для компаний значительнее выгоднее достроить ТаАЗ, чем приступить ко второй очереди БоАЗ, говорил генеральный директор «Русала» Владислав Соловьев в интервью «Интерфаксу», однако тогда не сообщалось о заморозке второй очереди БоАЗа.

О строительстве «РусГидро» Нижне-Богучанской ГЭС в рамках Тайшетского проекта Шульгинов сказал, что такого предложения им не поступало. По его словам, на ТаАЗ поставка электроэнергии будет осуществляться с Богучанской ГЭС.

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