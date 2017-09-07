Аман Тулеев наградил лечивший его медперсонал медалями Кузбасса

Медалями Кемеровской области награжден медперсонал Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ. В них проходил реабилитацию глава Кузбасса Аман Тулеев.

Власти Кемеровской области наградили региональными медалями сотрудников Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ, которые занимались постоперационным курсом реабилитации губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Соответствующая информация сообщается в постановлении о награждении с подписью и.о. губернатора Владимира Чернова.

В частности, как следует из документа, «за большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» награжден орденом Почета Кузбасса главный врач ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации» Николай Витько. Вместе с этим орденом вручается денежная премия в размере 30 тыс. рублей.

За «безупречное выполнение служебных обязанностей и активную гражданскую позицию» кузбасские власти наградили двух инструкторов по лечебной физкультуре. Еще 20 сотрудников больницы были отмечены медалью «За веру и добро». В их числе заместитель главврача по терапии, главная медсестра, два массажиста, врач-психотерапевт и другие.

Напомним, из Москвы, где и осуществлялась реабилитация Тулеева, губернатор вернулся в Кемерово только в августе, где продолжил лечение в амбулаторном режиме. На публике первый раз с мая он появился 22 августа.

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