Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил о планах пойти на второй срок. На сегодня это единственный обозначивший себя претендент. Выдвижению предшествовал ряд скандалов, однако, эксперты считают, что это не помешает градоначальнику вновь занять свой пост.

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Это решение единогласно поддержал Президиум регионального политсовета «Единой России», в состав которого входят губернатор Виктор Толоконский, замгубернатора Сергей Пономаренко, спикер Заксобрания Александр Усс, руководитель фракции «ЕР» в ЗС Алексей Клешко.

Секретарь краевой парторганизации Алексей Додатко на мероприятии напомнил, что нынешний мэр одержал убедительную победу пять лет назад. «За это время сделано очень многое, Эдхам Акбулатов зарекомендовал себя как опытный управленец и хозяйственник. Поэтому именно его кандидатуру, в случае выдвижения мы и будем поддерживать всеми законными способами», — отметил он.

Полномочия Акбулатова, избранного летом 2012 года, истекают 10 сентября нынешнего года. В этот раз по новому законодательству градоначальник будет определяться по конкурсу. Комиссия в составе 10 человек должна быть сформирована поровну представителями Горсовета и губернатором. Однако дата голосования пока неизвестна.

К настоящему времени лишь один потенциальный конкурент Акбулатова заявил, что рассматривает возможность участия в выборах – это крупный градостроитель Владимир Егоров. Впрочем, летом лидер красноярских «справедливороссов» Николай Трикман заявил корреспонденту «КС», что «эсеры» «готовят сейчас своего кандидата и другие партии, насколько известно, тоже».

Впрочем, в горсовете уже возникали скандалы в связи с предстоящими выборами мэра. Так, «Патриоты России» исключили из партии ряд депутатов, которые незадолго до этого заняли руководящие должности в муниципальных предприятиях Красноярска. Якобы это было сделано при непосредственном участии нынешнего градоначальника в обмен на поддержку его кандидатуры и инициатив «Единой России». Предприниматель Анатолий Быков даже публично отрекся от своего племянника Валерия, оказавшегося в этом списке. Тему прокомментировал даже генеральный секретарь ЕР Сергей Неверов. На молодежном форуме «Территория смыслов» представительница Красноярска задала вопрос, назвав происходящее подкупом. Федеральный политик пообещал разобраться и «сделать соответствующий запрос». Сам же Акбулатов тогда назвал подобные обвинения клеветой.

Политолог Андрей Зберовский не ожидает от предвыборной кампании большой конкуренции. «На нынешнем политическом цикле среди элиты существует компромиссное мнение о необходимости сохранения стабильности системы. Больше того, применительно именно к Красноярску, здесь реализуется большое количество проектов, в первую очередь связанных с приближающейся Универсиадой, которые не располагают к смене команды. Поэтому вряд ли у Эдхама Шукриевича (Акбулатова) появятся сильные конкуренты. Тем более, в условиях непрямых выборов нынешней элите не составит труда сохранить нынешнюю команду. А потому вряд ли кто-то захочет тратить серьезные ресурсы на борьбу с ней, ведь это заведомо проигрышное дело», — предполагает политолог.

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