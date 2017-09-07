МТС открыла свою ТВ-платформу для сторонних разработчиков приложений

Оператор МТС запустил услугу Интерактивного ТВ на всей территории России. Теперь клиентам компании в сибирских регионах стали доступны онлайн- и облачные сервисы — Википедия, Amediateka, Megogo и Яндекс, а сторонним разработчикам предоставлена открытая среда для интеграции собственных приложений.

Платформа Интерактивного ТВ от МТС — это единая платформа для предоставления услуг линейного и нелинейного ТВ, сервисов по запросу, онлайн- и облачных сервисов. Услуги платформы доступны в более 100 городах присутствия оператора, в том числе в Новосибирске и регионах Сибири — на всей территории покрытия Спутникового ТВ.

С помощью этой открытой экосистемы любая компания и разработчик может интегрировать свой онлайн-сервис в телевидение от МТС, превратив ТВ-приставку от компании в настоящий домашний центр развлечений и инструмент для получения разнообразных приложений на большом экране. Все приложения партнеров будут включены в магазин приложений, доступный на ТВ-приставках.

«Наравне с классическим телевещанием, приходят и новые тренды: нелинейное ТВ, приложения и развлечения на большом экране. Мы создавали интерактивное ТВ как семейный центр медиа коммуникаций, в котором будут сконцентрированы весь медиа-контент от оператора, доступ в личный кабинет абонента, а также продукты, созданные партнерами. Последнее стало возможным благодаря создания в рамках ТВ-проекта МТС экосистемы разработки приложений, использование которой сторонними компаниями не потребует отвлечения ресурсов вендоров ТВ-платформы», — комментирует директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ МТС Наталья Братчикова.

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