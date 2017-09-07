Вчера в Центральном районном суде Новосибирска было решено продлить судебный процесс над Василием Юрченко еще на месяц. Приговор обвиняемый в превышении должностных полномочий бывший губернатор услышит в октябре.

В зале Центрального районного суда бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко выступил в среду с последним словом. Он заявил о своей невиновности и поблагодарил сторону защиты и свою семью, поддерживающую его «несмотря на беспрецедентное давление».

«Адвокаты доказали абсолютную сфальсифицированность этого дела. Нет ни одного объективного доказательства моей вины», — сказал Юрченко в суде.

Приговор экс-губернатору судья Алла Веселых начнет читать 17 октября. Напомним, обвинения Юрченко были предъявлены в августе 2015 года. Дело передано в суд в ноябре, а предварительное слушание состоялось 10 декабря 2015 года. Гособвинитель Константин Наумкин на стартовавших 15 августа 2017 года прениях сторон просил суд признать вину Василия Юрченко по 2 ч. 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, — и назначить ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, запрета в течении 3-х последующих лет занимать должности в органах управления государственной власти, а также взыскания в пользу потерпевшей стороны — ОАО «Газтранском» — имущественного ущерба в размере 135 тыс. рублей и недополученной прибыли в размере 14 млн рублей.

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