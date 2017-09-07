Общественники предложили снести новосибирский автовокзал

Новосибирское отделение общественной организации «Гражданский патруль» провело рейд по территории, прилегающей к автовокзалу в Новосибирске. Само здание общественники, назвав «уродцем», предложили снести.

В социальных сетях активисты новосибирского отделения «Гражданский патруль» опубликовали итоги рейда по территории автовокзала в Новосибирске. Были выявлены многочисленные нарушения: все здание обклеено несанкционированной рекламой, с замороженной стройки свисают опасные предметы, качество уборки территории и помещения автовокзала не соответствует нормам.

«Прилегающую территорию окутал едкий запах человеческих испражнений. А с замороженной много лет назад стройки свисают опасные предметы. Имеется вопрос и по качеству уборки внутренних помещений автовокзала. Резкие туалетные запахи чувствуются за несколько метров до уборной», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

По мнению общественников, автовокзал одного из крупнейших мегаполисов страны, расположенный в самом элитном для бизнеса месте, заслуживает организации соответствующих условий, однако, указывают активисты «Гражданского патруля», пассажиры, приезжающие в Новосибирск, видят недостроенные здания, заваленную мусором строительную площадку, узкий тротуар из досок, необорудованные должным образом остановки. Рядом с автовокзалом находится сквер, но и он вырублен и запущен. По итогам рейда активисты предложили кардинальные меры: автовокзал нужно снести.

«Я предлагаю этот автовокзал снести. Для города это самый оптимальный вариант. Этот уродец уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города. А исходя из известных фактов истории его строительства, он является памятником разгильдяйству мэрии (это как минимум) и неэффективному расходованию средств», — прокомментировал итоги рейда руководитель движения Ростислав Антонов.

В сообщении организации говорится, что жалобы после рейда направлены в Роспотребнадзор и МЧС.

Отметим, что на текущий момент у мэрии Новосибирска есть планы по строительству нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.

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