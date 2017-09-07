Общественники предложили снести новосибирский автовокзал

Новосибирское отделение общественной организации «Гражданский патруль» провело рейд по территории, прилегающей к автовокзалу в Новосибирске. Само здание общественники, назвав «уродцем», предложили снести.
В социальных сетях активисты новосибирского отделения «Гражданский патруль» опубликовали итоги рейда по территории автовокзала в Новосибирске. Были выявлены многочисленные нарушения: все здание обклеено несанкционированной рекламой, с замороженной стройки свисают опасные предметы, качество уборки территории и помещения автовокзала не соответствует нормам.
«Прилегающую территорию окутал едкий запах человеческих испражнений. А с замороженной много лет назад стройки свисают опасные предметы. Имеется вопрос и по качеству уборки внутренних помещений автовокзала. Резкие туалетные запахи чувствуются за несколько метров до уборной», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
По мнению общественников, автовокзал одного из крупнейших мегаполисов страны, расположенный в самом элитном для бизнеса месте, заслуживает организации соответствующих условий, однако, указывают активисты «Гражданского патруля», пассажиры, приезжающие в Новосибирск, видят недостроенные здания, заваленную мусором строительную площадку, узкий тротуар из досок, необорудованные должным образом остановки. Рядом с автовокзалом находится сквер, но и он вырублен и запущен. По итогам рейда активисты предложили кардинальные меры: автовокзал нужно снести.
«Я предлагаю этот автовокзал снести. Для города это самый оптимальный вариант. Этот уродец уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города. А исходя из известных фактов истории его строительства, он является памятником разгильдяйству мэрии (это как минимум) и неэффективному расходованию средств», — прокомментировал итоги рейда руководитель движения Ростислав Антонов.
В сообщении организации говорится, что жалобы после рейда направлены в Роспотребнадзор и МЧС.
Отметим, что на текущий момент у мэрии Новосибирска есть планы по строительству нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.
Конечно же СНЕСТИ этот образец АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ!
Позор какой-то. Автовокзал в крупном мегаполисе находится в таком вот состоянии. К тому же еще и на главной улице города. Мэру не стыдно за такое безобразие?
Это убожество в центре города, которое называют автовокзалом, останется памятником некомпетентности команды Локтя. Его можно было давно привести в порядок или действительно снести. Но пока никаких подвижек с ним не видно и это позор