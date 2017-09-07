Ольга Молчанова заявила о плюсах ипотечных кредитов для населения

Одной из тем выступления министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой на пресс-конференции 6 сентября стала специфика ипотечного кредитования в условиях кризиса.



«Люди правильно делают, так как пользуются кризисом на рынке жилья. Цены снижаются, предложение большое. Ставки по ипотечным кредитам снижаются, и это тоже хорошо», — подчеркнула министр. Был озвучен и темп роста ипотечных кредитов по НСО – 111,4 %.

Ольга Молчанова напомнила, что о данной тенденции впервые заявила еще в 2015 году на аналогичной пресс-конференции.

По мнению министра, «тем, кто уверен в своих доходах, сейчас самое время заключать ипотечные сделки».

Напомним, что с 10 августа 2017 года ставки по ипотечным кредитам были существенно снижены Сбербанком. Это также прозвучало и в выступлении Ольги Молчановой. В числе других банков, снизивших ставки, был назван ВТБ.

Ранее начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Новосибирского отделения Мария Воронова делала прогноз, что тренд снижения ипотечных ставок сохранится как минимум в течение ближайшего года.

В то же время в августе 2017 «КС» писал и об обратной стороне ипотечных сделок. Есть статистика, свидетельствующая о росте общей задолженности жителей НСО по ипотеке.

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