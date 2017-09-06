В России создан «Национальный лизинговый союз»

«Национальный лизинговый союз» создан для координации деятельности и представления интересов участников лизингового рынка. В частности, необходимость его создания объясняется грядущими изменениями в сфере регулирования лизингового рынка, о которых «КС» писал ранее.

Союз создан для консолидации мнения профессиональных участников рынка по важнейшим вопросам реформы лизинговой отрасли и его представления в диалоге с Центробанком.

Одним из соучредителей «Национального лизингового союза», созданного в Москве, стала компания «Балтийский лизинг», филиалы которой ведут свою деятельность и в Сибири. Также в сообщество входит боле 20 лизинговых компаний, как универсальных, так и специализирующихся на отдельных сегментах рынка. Однако, как выяснил «КС», региональных компаний из СФО в списке участников пока нет. И информация о расширении состава не озвучивается. На сегодняшний день не представлены и планы по созданию отдельных филиалов союза в регионах страны.

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