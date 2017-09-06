Продлено конкурсное производство в УК «Сибтрубопроводстрой»

 
 

Арбитражный суд Новосибирской области продлил процедуру конкурсного производства в новосибирской ЗАО «Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой», которая управляет ОАО «Сибтрубопроводстрой». Об этом сообщается в материалах суда.

Процедура продлена на пол года, то есть до марта 2018 года. Пока планируется, что 5 марта будущего года суд ознакомится с отчетом конкурсного управляющего.

Напомним, что «Сибтрубопроводстрой» является компанией с одной из наибольших задолженностей по зарплате в регионе. Также отметим, что ранее директор компании Александр Скаредин обвинялся в умышленной невыплате зарплаты, но был амнистирован.

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