Новосибирская область стала лидером СФО по нескольким направлениям экономического развития

На пресс-конференции 6 сентября министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова подвела итоги социально-экономического развития региона за первые полгода 2017.

Было отмечено, что НСО опережает другие области по объему оптовой торговли, являясь также безусловным лидером в сфере транспортной логистики. Опережение есть и в сфере платных услуг (прежде всего — образовательных и медицинских). В частности, в область приезжают потребители из других регионов.

В то же время Ольга Молчанова обратила внимание на то, что по многим показателям Новосибирская область отстает от своих ближайших соседей. Так, по уровню промышленного производства НСО находится лишь на пятом месте, а по объему розничной торговли — на 2 месте (после Красноярского края).

На данный момент Новосибирская область является лидером в сельском хозяйстве, однако к концу года, по прогнозам Ольги Молчановой, уступит это место Алтайскому краю.

К числу преимуществ НСО относится развитие индустриальных парков. Министр пояснила, что это направление будет одним из приоритетных в последующие годы.

Кроме того Новосибирская область является единственным регионом в СФО, в котором в 2017 году стартовал пилотный проект по внедрению «Регионального экспортного стандарта». Этот стандарт предусматривает создание благоприятных условий для экспорта продукции за счет внедрения единого системного подхода к развитию трансграничных поставок.

Также министр сделала акцент на том, что доля экспорта в экономике НСО выше доли импорта, причем область поставляет в другие регионы продукцию машиностроительной, химической и пищевой промышленности.

Ольга Молчанова также отметила, что уровень роста доходов населения сейчас превышает темпы инфляции. «Одна из наших основных задач – дальнейшая работа по повышению качества жизни населения и улучшению ключевых социально-экономических показателей», – подытожила она.

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